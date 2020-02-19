أنظار الأميركيين على الملياردير الديمقراطي بلومبرغ قبل أول مناظراته الانتخابية

يواجه الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ، الذي يتهمه خصومه بأنه «اشترى» مكانه في السباق الرئاسي، الأربعاء، منافسيه المرشحين الآخرين لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي من أجل خوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، خلال أول مناظرة متلفزة له في الحملة.

ويتوقع أن تكون المناظرة التي تجرى مساء في لاس فيغاس في ولاية نيفادا (2.00 ت غ الخميس)، حامية بين من يتطلعون إلى إلحاق الهزيمة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية، بحسب «فرانس برس».

ويقدم بلومبرغ الذي تصنفه مجلة «فوربز» بأنه تاسع أغنى رجل في العالم، نفسه على أنه المرشح القادر على استقطاب الوسط. وتكلف حملة بلومبرغ الذي تولى رئاسة بلدية نيويورك ويدير وكالة بلومبرغ المالية مئات الملايين من الدولارات، تصرف من حسابه الشخصي.

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وفي عطلة نهاية الأسبوع، توجه السيناتور المستقل بيرني ساندرز صاحب الحظوظ الأعلى للفوز في ترشيح الحزب الديمقراطي، بحسب استطلاعات الرأي، لبلومبرغ بالقول: «إن الأميركيين اكتفوا من أصحاب المليارات الذين يشترون الانتخابات».

وبحسب استطلاع وطني، نُشر الأربعاء، حقق ساندرز تقدمًا ملحوظًا في نوايا التصويت في السباق الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

وحقق ساندرز في فبراير نسبة 32% من نوايا التصويت، متقدمًا 9 نقاط عن يناير، وفق الاستطلاع الشهري الذي تجريه جريدة «واشنطن بوست» وشبكة «إيه بي سي». وبلومبرغ الذي لم يشارك بعد في أي جولة من الانتخابات التمهيدية، صعد إلى المركز الثالث في هذا الاستطلاع مع نسبة 14%.

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وحل جو بايدن الذي عانى انتكاسة في انتخابات ولايتي أيوا ونيوهامبشر من جهته ثانيًا في الاستطلاع، أما السيناتورة التقدمية إليزابيث وارن فقد احتلت المركز الرابع، يليها مرشحان معتدلان حققا تقدمًا مفاجئًا هما رئيس بلدية ساوث بند السابق بيت بوتيدجيدج والسيناتورة إيمي كلوبوشار.



300 مليون دولار

وبعد دخوله المتأخر في الحملة الانتخابية في نوفمبر، اعتمد بلومبرغ استراتيجية نادرًا ما اُستُخدمت في تاريخ الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، بقراره عدم خوض الانتخابات في الولايات الأربع التي تصوت في فبراير (أيوا، نيوهامبشر، نيفادا، وكارولاينا الجنوبية).

وسيدخل السباق في 3 مارس حين ستجرى الانتخابات في 14 ولاية. معتمدًا على هذه الولايات التي تضم عددًا كبيرًا من «المندوبين»، يأمل بلومبرغ أن يعوض دخوله المتأخر، علمًا بأن من يحصل على غالبية المندوبين (أي 1991 مندوبًا)، يفوز بترشيح الحزب.

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وانتقد المرشح بيت بوتيدجيدج بشدة هذا الأسلوب، الثلاثاء، خلال مناظرة نظمتها شبكة «سي إن إن» في نيفادا.

وتساءل بوتيدجيدج: «ماذا يمكن أن نسمي اعتماد شخص على احتياطاته غير المحدودة من الملايين والمليارات دون أن يكلف نفسه عناء القيام بحملة انتخابية في ولايات مثل نيفادا وأيوا ونيوهامبشر؟».

وأنفق بلومبرغ، الذي تقدر «فوربز» ثروته بنحو 60 مليار دولار، أكثر من 300 مليون دولار على الإعلانات.

ويشدد المرشح على عزمه في مكافحة التغير المناخي والتصدي لعنف السلاح المنتشر في الولايات المتحدة. لكن الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي غير مقتنع ببلومبرغ، وينظر بعدائية لهذا المرشح الذي كان جمهوريًّا، ثم مستقلًا، قبل أن ينضم للحزب الديمقراطي.

وينتقد المرشحون المعتدلون بلومبرغ أيضًا لتصريحاته وسياسته السابقة التي تعد عنصرية. وهو يتهم بمدافعته عن الاستجوابات وعمليات التفتيش التعسفية التي تعتبر خلف تفشي التنميط العنصري في نيويورك.

غير أنه يسعى إلى إلقاء الضوء على مقترحاته بشأن دعم الأقليات، وتلقى دعم نواب سود يرحبون باعتذاراته ويدعونه إلى المضي قدمًا. والهدف الأساسي بالنسبة للناخبين الديمقراطيين هو اختيار مرشح قادر على هزم دونالد ترامب في 3 نوفمبر. ويرى البعض في بلومبرغ الخيار الأفضل لذلك.

السخرية من ترامب

وسبق أن اندلعت الحرب أصلًا بين المليارديرين على مواقع التواصل الاجتماعي. ويلقب الرئيس الجمهوري المرشح الديمقراطي بـ«ميني مايك» أو «مايك الصغير» للسخرية من قامته التي تبلغ 170 سنتم. واتهمه الثلاثاء دون دليل بـ«شراء الترشيح الديمقراطي بشكل غير قانوني».

ويرد بلومبرغ بالقول إن الملياردير الجمهوري يخشى مواجهته في الانتخابات الرئاسية. ويصفه بـ«الرجل الذي صنع نفسه بنفسه» للسخرية من ثروته التي «ورثها عن والده وأنفقها على نحو سيئ».

وتعقد مناظرة الأربعاء في ولاية نيفادا الواقعة في الغرب الأميركي لأنها ستكون السبت الولاية الثالثة التي تنظم فيها جولة من الانتخابات التمهيدية الديمقراطية. ويتصدر ساندرز استطلاعات الرأي في نيفادا، يليه جو بايدن ثم إليزابيث وارن وبيت بوتيدجيدج.