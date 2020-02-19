سالفيني: الداخلية أصبحت وزارة «غزو المهاجرين»

أعرب زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني عن رأيه بأن وزارة الداخلية أصبحت تلك المسؤولة عن «غزو المهاجرين».

وأضاف سالفيني الأربعاء، أن «الحكومة أذلت وزارة الداخلية»، فهي «تريد تغيير المراسيم الأمنية وتكليف قصر (كيجي ـ مقر الحكومة) بالمسؤولية عن القرارات المتعلقة بالهجرة»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

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وذكر وزير الداخلية السابق، بأن الأمر يتعلق بـ«صفعة أخرى للوزارة، فبعد استضافة المنظمات غير الحكومية وفتح الموانئ، تصبح وزارة الغزو بشكل فعلي». واختتم بالقول إن «جزءًا من حركة خمس نجوم ينكر ما وافق عليه قبل بضعة أشهر، وذلك للحفاظ على منصبه فقط».

وأحال مجلس الشيوخ الإيطالي، الأربعاء الماضي، ماتيو سالفيني إلى القضاء لمنعه سفينة مهاجرين من الرسو عندما كان وزيرا للداخلية.

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وأفادت تقارير في وقت سابق بأن مجلس الشيوخ الإيطالي صوّت لصالح رفع الحصانة عن ماتيو سالفيني، مما يمهد الطريق أمام مثول زعيم المعارضة اليميني المتشدد للمحاكمة بتهمة إساءة معاملة المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب قبالة السواحل الإيطالية.