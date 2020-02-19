بسبب عنوان ..الصين تسحب بطاقات عمل 3 صحفيين من «وول ستريت جورنال»

كشك لبيع الصحف في سان فرانسيسكو في 26 أكتوبر 2019 (فرانس برس)

سحبت الصين اليوم الأربعاء بطاقات عمل ثلاثة صحفيين من جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته «عنصريا»، إذ جاء فيه أن «الصين هي الرجل المريض فعلا في آسيا».

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن الافتتاحية التي حملت عنوان «الصين هي الرجل المريض فعلا في آسيا» تنطوي على «تمييز عنصري» و«إثارة»، وندد بالجريدة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا.

وأضاف غينغ في مؤتمر صحفي «لذلك قررت الصين اعتبارا من اليوم سحب بطاقات ثلاثة مراسلين لوول ستريت جورنال في بكين». فيما أكدت الجريدة أنه طٌُلب من صحفييها المغادرة خلال خمسة أيام.

ويأتي قرار الطرد الذي يعد من الأقسى بحق وسائل إعلام أجنبية في السنوات القليلة الماضية، فيما نددت بكين أيضا بقرار واشنطن تشديد القوانين على وسائل الإعلام الرسمية الصينية في الولايات المتحدة، معتبرة أنه «غير منطقي وغير مقبول».

وذكرت الصحيفة إن نائب مدير المكتب جوش شين والمراسل تشاو دينغ، وكلاهما مواطنان أميركيان، وكذلك الصحفي فيليب وين وهو استرالي، طلب منهم مغادرة البلاد في غضون خمسة ايام.

والمقالة التي كتبها الاستاذ في جامعة بارد والتر راسل ميد، انتقدت أيضا تدابير الرد الأولى للحكومة الصينية على أزمة فيروس كورونا المستجد -- وصفت حكومة مدينة ووهان بؤرة الوباء بأنها «سرية وتخدم مصالحها» معتبرة الجهود الوطنية غير فعالة.

والمقالة التي نشرت في 3 فبراير الجاري «تشهّر بجهود الحكومة الصينية والشعب الصيني في محاربة الوباء». وأودى الوباء الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية «كوفيد-19» بأكثر من 2000 شخص في الصين، وأصاب أكثر من 74 ألفا آخرين، وانتقل إلى أكثر من 20 دولة في سائر أنحاء العالم.

