بومبيو: حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة قد يستغرق «أشهرا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 10:21 مساء
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يستقبل بومبيو في أديس أبابا. (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن الأمر قد يستغرق «أشهرا» لحل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي يتم تشييده على نهر النيل.

وتفاقمت التوترات بين الدولتين في حوض النيل منذ بدأت إثيوبيا بتشييد السد العام 2011. وتدخلت وزارة الخزانة الأميركية العام الماضي لتسهيل المحادثات بين إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك بعد طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساعدة الرئيس دونالد ترامب للتوسط في حل الخلاف، وفق «فرانس برس».

مفاوضات سد النهضة في واشنطن تخرج بثلاثة قرارات بين مصر والسودان وإثيوبيا

واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في واشنطن الأسبوع الماضي، حيث أعلن مسؤولون أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق مع نهاية فبراير. لكن خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، قال بومبيو: «يبقى أمامنا الكثير من العمل، لكني متفائل أنه في الأشهر المقبلة بإمكاننا التوصل إلى حل».

وقالت إثيوبيا إن السد الذي سيكون أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية أفريقيا يعد حيويا لاقتصادها المتنامي، لكن مصر تخشى أن يقلل المشروع من حصتها المائية.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي غيدو اندرغاتشو خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن هناك «أمورا عالقة تحتاج إلى مفاوضات». ولم يعط اندرغاتشو تفاصيل أكثر، لكن نقاطا عدة تبقى عالقة وتشمل ملء خزان السد الذي تخشى مصر أن يخفض من تدفق مياه النيل.

إصلاحات إثيوبية
وإثيوبيا هي آخر محطة في جولة بومبيو الأفريقية التي شملت ثلاث دول، والأولى لوزير أميركي إلى القارة السمراء منذ 19 شهرا. والثلاثاء التقى بومبيو رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الذي يعود نيله جائزة نوبل للسلام العام الماضي إلى حد ما لسعيه إلى تنفيذ برنامج إصلاحات طموحة منذ توليه السلطة العام 2018 عقب سنوات من الاحتجاجات ضد الحكومة.

وقال بومبيو إنهما بحثا الإصلاحات والتحضيرات للانتخابات المقررة في 29 أغسطس. وأضاف: «أن انتخابات ذات صدقية وحرة ستبيّن أن لا خيار زائفا بين الديموقراطية والأمن، وستضمن أن لكل مواطن صوتا» في هذه الانتخابات. وتابع: «أعتقد أن الشيء الأكثر إثارة للإعجاب حول هذه الإصلاحات هي أنها ملك الشعب الإثيوبي».

مصر وإثيوبيا والسودان تمدد مفاوضاتها في واشنطن حول سد النهضة

والتقى بومبيو الثلاثاء الرئيسة الإثيوبية سهلي ورق زودي ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تتخذ إثيوبيا مقرا، موسى فقي. والأربعاء من المقرر أن يدلي بخطاب أمام اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة قبل الانتقال إلى السعودية.

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