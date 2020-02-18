إسرائيل تخطط لبناء تسعة آلاف وحدة استيطانية في موقع سابق لـ«مطار القدس»

وحدات سكنية استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, (أ ف ب)

أفادت منظمة «السلام الان» الإسرائيلية الثلاثاء أن وزارة الإسكان أعدت خطة ضخمة لبناء تسعة الاف وحدة استيطانية في الموقع السابق لـ«مطار القدس» قلنديا في قلب القدس المحتلة ووسط الاحياء الفلسطينية.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن «رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يريد توجيه ضربة قاتلة أخرى لاحتمال حل الدولتين. وإن الحي الاستيطاني المخطط له يعتبر إسفيناً في قلب الاستمرارية الحضرية الفلسطينية بين رام الله والقدس الشرقية، ما يحول دون قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية»، وفق «فرانس برس».

ويقع الموقع السابق لـ«مطار القدس» قلنديا شمال القدس الشرقية المحتلة وهو محاط باحياء وقرى مكتظة بالسكان الفلسطينيين. وكان المطار الوحيد في الضفة الغربية المحتلة حين كان الأردن يدير شؤونها قبل الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1967.

وقامت إسرائيل بعد 1967 باستخدامه للطيران الداخلي الخاص بها ولاغراض عسكرية. وتوقفت عن استعماله عند اندلاع الانتفاضة الثانية في اكتوبر عام 2000.

واضافت السلام الان في بيانها «أن هذه هي الخطوة الأولى في عملية الموافقة على الخطة ويتوقع أن تستغرق عدة سنوات قبل أن تحصل على الموافقة النهائية. وإذا تمت الموافقة على الخطة وبنائها، فسوف يمثل ذلك إنشاء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية لأول مرة منذ أن أقامت حكومة نتانياهو مستوطنة» هار حوما على جبل ابو غنيم عام 1997.