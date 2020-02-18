رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفدا من «التمويل الدولية» للخروج من الأزمة الاقتصادية

يلتقي رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، الثلاثاء، في بيروت وفدا من مؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت الوكالة الوطنية أفادت في وقت سابق أن دياب سيلتقي وفداً من صندوق النقد الدولي، الذي طلبت السلطات منه تقديم مساعدة تقنية، قبل أن تحذف خبرها وتورد أن دياب سيجتمع بوفد من مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي أكده مصدر حكومي، بحسب «فرانس برس».

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ومؤسسة التمويل الدولية، عضو في مجموعة البنك الدولي. وتُعد، وفق موقعها الإلكتروني، «أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة حصرية على دعم وتنمية القطاع الخاص في البلدان النامية».

ويشهد لبنان منذ أشهر انهيارا اقتصاديا متسارعا مع شح في السيولة وارتفاع في أسعار المواد الأساسية، وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار. كما تنتظر البلاد استحقاقات مهمة، على رأسها تسديد جزء من الدين العام المتراكم الشهر المقبل.

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وأعلن ناطق باسم صندوق النقد الدولي قبل أيام أن الحكومة اللبنانية طلبت من المنظمة الدولية تقديم «مشورة ومساعدة تقنية حول تحديات الاقتصاد الكلي التي تواجه الاقتصاد» اللبناني. وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلا في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من مارس المقبل أو التخلف عنه.