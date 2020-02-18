حملة اعتقالات جديدة في تركيا ضد جماعة غولن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 فبراير 2020, 02:02 مساء
الداعية الإسلامي التركي فتح الله غولن في منزله في ولاية بنسلفانيا الاميركية. (أرشيفية: فرانس برس)

أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، مذكرات توقيف بحق حوالي 700 شخص للاشتباه بارتباطهم بجماعة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العام 2016، وذكرت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية أن المحققين يبحثون عن 695 شخصا بينهم عسكريون وشرطيون وموظفون في وزارة العدل، وأوقف منهم ما لا يقل عن 159 شخصا صباح الثلاثاء، وصدرت مذكرات التوقيف في إطار عدة تحقيقات عبر تركيا.

وفي أنقرة، طلبت النيابة العامة توقيف 467 شخصا يشتبه بترتيبهم عمليات تزوير خلال مسابقة للانضمام إلى الشرطة العام 2009 بهدف السماح لمؤيدين لغولن بالحصول على مناصب مسؤولية، بحسب وكالة أناضول، ويشتبه بأن جميع المعنيين بمذكرات التوقيف مناصرون لحركة الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب التي جرت في يوليو 2016.

وينفي غولن المقيم منذ حوالي عشرين عاما في الولايات المتحدة، أي ضلوع له في الانقلاب الفاشل، وتطارد السلطات منذ ذلك الحين أنصاره في حملات توقيف غير مسبوقة من حيث حجمها في تاريخ تركيا الحديث، أدت إلى توقيف أو إقالة أو تعليق مهام أكثر من 140 ألف شخص، وتتواصل حملات التوقيف بشكل شبه أسبوعي بعد حوالي ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رحيل السينمائي الليبي عبد السلام حسين
ثقافة وفن
«الوطني لمكافحة الأمراض» يؤكد عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا
ليبيا
بالصور.. السراج يشارك في الاحتفالات بذكرى ثورة 17 فبراير في مسرح الكشاف وميدان ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة
ليبيا
الداخلية الألمانية تكشف عن مخططات «مرعبة» لهجمات ضد مساجد
دولى
ليبيا في التصنيف الأول قبل قرعة الـ«شان»
رياضة محلية
الكوت عبر منشوره: أنقذوا حياة البهلول
رياضة محلية
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
وليامز: هذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم صيني يكشف حقيقة صادمة عن «كورونا»