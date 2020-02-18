أطباء وصحفيون يقدمون دعمهم لمؤسس «ويكيليكس»

عبرت مجموعة تضم 117 طبيبًا إضافة إلى منظمة «مراسلون بلا حدود» عن دعمها لجوليان أسانغ، منددة بـ«التعذيب النفسي» الذي يتعرض له مؤسس «ويكيليكس» المهدد بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالتجسس.

وفي رسالة نشرت في مجلة «ذي لانست» الطبية البريطانية، اتهم أطباء من 18 بلداً الحكومة البريطانية بانتهاك الحق الأساسي لجوليان أسانغ في الحصول على الرعاية الصحية، وذلك قبل أسبوع من مراجعة المحكمة البريطانية طلب تسليم هذا الأسترالي البالغ من العمر 48 عامًا، المحتجز في سجن بلمارش الذي يخضع لحراسة شديدة للولايات المتحدة.

وقال الأطباء في رسالتهم: «إذا مات أسانغ في سجن بريطاني»، كما حذر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب نيلس ميلزنر في نوفمبر، «فسيكون قد تعرض فعليًّا للتعذيب حتى الموت»، مضيفين أن «توصيات الأطباء تم تجاهلها باستمرار»، منذ أن خضع جوليان أسانغ لفحص طبي في العام 2015 في سفارة الإكوادور في لندن، حيث لجأ قبل ثلاث سنوات.

ودانوا ما اعتبروه «تسييسًا للمبادئ الأساسية للطب تتجاوز انعكاساته حالة جوليان أسانغ»، داعين «الحكومات إلى إنهاء تعذيب جوليان أسانغ وضمان حصوله على رعاية جيدة قبل فوات الأوان»، من جهتها، أطلقت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تعارض تسليم أسانغ معتبرة أن «المعلومات التي نشرها كانت للمصلحة العامة وليست تجسسًا»، عريضة في هذا الاتجاه جمعت أكثر من عشرين ألف توقيع الإثنين.

وكان أكثر من ستين طبيبًا وجهوا في نهاية نوفمبر رسالة مفتوحة إلى وزيرة الأمن الداخلي البريطانية بريتي باتل يعربون فيها عن قلقهم إزاء الوضع الصحي لأسانغ، مشيرين إلى احتمال وفاته داخل سجنه في بريطانيا.

وطالب الأطباء في رسالتهم بنقل أسانغ من سجن بلمارش إلى أحد المستشفيات الجامعية، موضحين أنهم استندوا في تقييمهم إلى «روايات مروعة لشهود عيان» خلال مثول أسانغ أمام المحكمة في 21 أكتوبر في لندن وإلى تقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول قضايا التعذيب نيلس ميلزر مطلع نوفمبر.

وقال المقرر الخاص إن تعرض أسانغ المستمر لـ«المعاملة السيئة والتعسفية قد يؤدي قريبًا إلى أن يدفع حياته ثمن ذلك»، واستخدم أسانغ «ويكيليكس» لنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية العام 2010 تتعلق بالعمليات العسكرية الأميركية في أفغانستان والعراق تسببت بإحراج الإدارة الأميركية.

وأسانغ (48 عامًا) موقوف في السجن البريطاني منذ أبريل عندما اقتادته الشرطة من سفارة الإكوادور في لندن التي لجأ إليها منذ 2012 لتجنب ترحيله للسويد. وحكم عليه في وقت لاحق بالسجن خمسين أسبوعًا لانتهاكه شروط الإفراج عنه عندما لجأ إلى السفارة، ويواجه أسانغ طلب تسليم أميركي من بريطانيا باتهامات تندرج تحت قانون التجسس، ما يمكن أن يفضي إلى حكم بالسجن 175 عامًا في سجن أميركي، ويتعلق معظم تلك الاتهامات بحصوله على معلومات سرية ونشرها على موقع «ويكيليكس» تتعلق بوثائق عسكرية ورسائل دبلوماسية.