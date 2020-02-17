الحكومة الفرنسية: الفنان الروسي حصل على مساعدة في تسريب الفيديو الجنسي لمرشح بلدية باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 فبراير 2020, 02:23 مساء
غريفو أثناء سحب ترشيحه لمنصب رئاسة بلدية باريس في باريس، 14 فبراير 2020. (فرانس برس)

قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية إن الفنان الروسي بيوتر بافلينسكي الذي تبنى وضع تسجيلات الفيديو الجنسية التي دفعت مرشح الرئيس إيمانويل ماكرون لرئاسة بلدية باريس، بنجامان غريفو، إلى الانسحاب من الانتخابات «حصل على مساعدة على الأرجح».

وأضافت الناطقة سيبيت ندياي أنه من المبكر أن يتم تحديد ما إذا كان هناك تلاعب سياسي في هذه القضية، مشيرة إلى أن التحقيق لا يزال في بدايته، حسبما نقلت عنها «فرانس برس»، اليوم الاثنين.

اقرأ أيضا: «فيديو جنسي» يطيح مرشح ماكرون من سباق رئاسة بلدية باريس

ورفضت ندياي الحديث عن مؤامرة في هذه القضية، مستدركة: «لكنني ألاحظ أن هناك شكلا من القدرة التقنية لتنفيذ ذلك»، مشيرة إلى أن الفيديو نشر على موقع إلكتروني فيه كتابة بفرنسية متقنة «بينما يبدو أن بيوتر بافلينسكي يتكلم الفرنسية ببعض الصعوبة».

وواصلت: «حصل بافلينسكي على مساعدة على الأرجح ولست متأكدة من أنه الشخصية المحورية في هذه القضية».

تحرك شخصي
من جهته، صرح سكرتير الدولة الفرنسي للقطاع الرقمي، سيدريك أو، بأنه لا يملك أي معلومات توحي بأن الأمر أكثر من تحرك شخصي، مضيفا: «إذا كان الأمر غير ذلك فهو خطير جدا، لا نملك أي دليل أو مؤشر يوحي بأن روسيا متورطة».

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزان، أمس الأحد ترشحها لرئاسة بلدية باريس عن حزب الرئيس ماكرون بدلا عن بنجامان غريفو الذي انسحب بعد تسريب الفيديو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

22 قتيلا بينهم 14 طفلا في مجزرة ضد ناطقين بالإنجليزية في الكاميرون
دولى
ترامب يهدد بوقف التعاون الاستخباراتي مع دول تتعامل مع «هواوي»
دولى
وكالة الطاقة الدولية: لا تأثير كبيرا لتوقف إمدادات النفط الليبي على الأسعار ...
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
بالونات غزة الحارقة تعود إلى التحليق في اتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل
دولى
وفيات فيروس «كورونا» في الصين تتخطى 1600 شخص
دولى
ننشر أهم ما جاء في خطاب السراج لمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير
ليبيا
افتتاح مدرسة الرماية بالمسدس بطرابلس
رياضة محلية
كواليس اجتماعات المسار الاقتصادي للحوار الليبي
ليبيا
مسارات الحل الدولي تدخل دائرة «التسويف».. تحذيرات أميركية وتحفظات روسية
ليبيا
أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عصابة تسرق ورق المرحاض في هونغ كونغ