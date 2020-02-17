الاتحاد الأوروبي يجري مفاوضات لمنح عضويته إلى 6 دول جديدة

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (يمين) يستقبل وزير خارجية شمال مقدونيا نيكولا ديميتروف (فرانس برس).

التقى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قادة 6 دول من غرب البلقان تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قبل قمة بهذا الشأن مقررة في زغرب الكرواتية في مايو المقبل.

ويحاول الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مصداقيته مع دول البلقان بعد إخلاله بوعده مع ألبانيا وشمال مقدونيا للبدء بمفاوضات الانضمام في أكتوبر الماضي، مما استدعى إرجاءً آخر لهذه المفاوضات على الرغم من قيام هاتين الدولتين بإصلاحات رئيسية استعدادا لهذه المرحلة، حسب «فرانس برس».

وقال ميشال قبل بدء اللقاء أمس الأحد: «أتطلع إلى حوار صريح ومكثّف ومفتوح».

رفض فرنسي

ومع أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كانت على استعداد للبدء بالمفاوضات، إلا أن فرنسا قادت مجموعة صغيرة عارضت هذه الخطوة، في حين قادت ألمانيا جهودا مقابلة لإعادة عملية الانضمام إلى مسارها الصحيح.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد سيعمل حتى يفتح المجلس الأوروبي (خلال قمته) الباب أمام دول البلقان.

وحضر بوريل المحادثات غير الرسمية إلى جانب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد.

تقرير مارس

ومن المقرر أن تنشر المفوضية الأوروبية الشهر المقبل تقريرا حول دول غرب البلقان المرشحة للانضمام، وهي ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وشمال مقدونيا وصربيا.

وتسعى فرنسا إلى جعل شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أكثر صرامة. وسبق للمفوضية الأوربية أن قدمت خطة تتماشى مع الرؤية الفرنسية، لكن يجب أن تحظى بإجماع الدول الـ27 الأعضاء للسير بها.