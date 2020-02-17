ترامب يدعو روسيا للتوقف عن دعم «فظائع نظام الأسد» في سورية

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، روسيا لإنهاء دعمها لـ«الفظائع» التي يرتكبها النظام الرئيس السوري بشار الأسد، معربا عن خشية الولايات المتحدة من العنف في منطقة إدلب، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وخلال مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعرب ترامب «عن خشيته من العنف في إدلب (...)، وأبلغه رغبة الولايات المتحدة برؤية نهاية لدعم روسيا للفظائع التي يرتكبها نظام الأسد»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن البيت الأبيض.

وحققت قوات النظام السوري مكاسب جديدة الأحد في هجومها على آخر معقل للمعارضة في منطقة إدلب في شمال غرب سورية.