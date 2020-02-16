تركيا تطلب من الصين عدم معاملة جميع الإويغور كــ«إرهابيين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 فبراير 2020, 07:53 مساء

طالب وزير الخارجية التركي، الأحد، الصين بألا تصنِّف جميع المسلمين الإويغور كإرهابيين، وذلك عقب محادثات مع نظيره الصيني في ألمانيا.

ويقول خبراء من الأمم المتحدة إن الصين تحتجز ملايين المسلمين في معسكرات غرب شينغ يانغ التي يعيش فيها أغلب المنتمين للإويغور، أكبر أقلية مسلمة في البلاد، وفق «فرانس برس».

وعانت شينغ يانغ طويلاً اضطرابات عنيفة، تنسبها الصين إلى حركة «إرهابية» تسعى لاستقلال الإقليم. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنه سواء تعلق الأمر بـ«الأتراك، الإويغور الأتراك، الصينيين الهان، البوذيين أو المسيحيين... (فإنه) من غير الصائب تصنيف جميع الإويغور الأتراك إرهابيين بسبب انتماء إرهابي أو اثنين إلى المجموعة».

وأجرى أوغلو محادثات، السبت، مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ. وقال الوزير التركي إنه أثار موضوع الإويغور خلال اللقاء. وأضاف في تعليقات متلفزة أن «الإويغور الأتراك مواطنون صينيون، لذلك نتمنى أن يمارسوا كل حقوقهم كمواطنين من الدرجة الأولى. هذا ما نتطلع إليه».

وانتقد وزير الخارجية التركي تصريحات صينية شككت في وجود روابط بين الأتراك والإويغور، وشدد على أن بينهما «أواصر إثنية ودينية وثقافية وتاريخية». لكن أوغلو أوضح أن تركيا لا تريد استخدام الموضوع كـ«أداة سياسية» ضد بكين، على غرار ما تفعل دول أخرى لم يسمها.

وكانت تعليقات المسؤول التركي حذرة، خصوصًا بالمقارنة مع الملاحظات التي ساقها الناطق باسم الخارجية التركية في فبراير الماضي، حين اعتبر أن تعامل الصين مع الإويغور «إحراج كبير للإنسانية». ودعت بكين تركيا العام الماضي لإرسال وفد إلى شينغ يانغ، وهو أمر قال أوغلو إنه يعتمد على برنامج زيارة الوفد. وأضاف: «لا يمكن أن نرسل وفدًا فقط ليعقد اجتماعات رسمية».

وتجنبت أغلب الدول ذات الأغلبية المسلمة الإدلاء بتعليقات علنية على الموضوع، خشية إغضاب الصين التي تمثل شريكًا تجاريًّا مهمًّا.

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