كييف ترجح إرسال صندوقي الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بإيران إلى فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 08:29 مساء
فحص موقع الطائرة الأوكرانية التى سقطت في إيران. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن السبت، أن من المحتمل إرسال الصندوقين الأسودين التابعين للطائرة الأوكرانية التي أُسقطت في إيران مطلع يناير، إلى فرنسا لتحليلهما.

وقال الوزير: «إننا مستعدون لتلقيهما في أوكرانيا أو لإرسالهما إلى مكان آخر، لكن الخيار الذي يتركز حوله النقاش حاليًّا هو فرنسا»، وفق «فرانس برس».

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وأضاف أن «فرنسا عرضت خدماتها أصلاً» وهي من بين «قلة من البلدان» التي تملك «المعدات والبرامج» الضرورية لتحليل «الصندوقين الأسودين المتضررين». وأكد من جهة ثانية حصوله على موافقة نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، على عدم فتح وتحليل الصندوقين إلا بحضور خبراء أوكرانيين.

وبعد نفيها، أقرت القوات المسلحة الإيرانية في 11 يناير، بعد ثلاثة أيام من الحادث، إسقاطها «عن طريق الخطأ» طائرة «بوينغ 737 »، التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية بعد دقائق من إقلاعها من طهران. وقُـتل 176 شخصًا كانوا على متنها غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين.

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وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في يناير، من إيران أن تسلم الصندوقين إلى كييف. ومن جهتها، دعت كندا إيران أكثر من مرة لإرسالهما إلى أوكرانيا أو فرنسا.

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