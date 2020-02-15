لافروف: انتصار الأسد في إدلب «حتمي»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 07:28 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، 15فبراير 2020. (أ ف ب)

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، أن انتصار الرئيس السوري بشار الأسد في محافظة إدلب، آخر معاقل الفصائل المعارضة في سورية، أمر «حتمي».

وأكد لافروف خلال مؤتمر ميونيخ السنوي لمناقشة قضايا دفاعية ودبلوماسية، أن «الانتصار على الإرهاب أمر حتمي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف: «أعلنت الولايات المتحدة قضاءها على تنظيم داعش، لكن الوحش عاد». ويشن النظام السوري، منذ أشهر، عملية عسكرية بدعم من الطيران الروسي في محافظة إدلب، شمال غرب سورية، حيث تهيمن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا)، فضلًا عن فصائل معارضة ومسلحة أخرى.

وأقامت تركيا 12 نقطة مراقبة في إدلب بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي جرى التوصل إليه العام 2018 بين أنقرة التي تدعم فصائل معارضة وموسكو. وأسفرت مواجهات دامية بين القوات التركية والسورية عن مقتل 14 عسكريًّا تركيًّا في الأيام الأخيرة وتسببت في تبادل الاتهامات بين موسكو وأنقرة.

وقال لافروف في ميونيخ، حيث التقى نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، «لدينا علاقات جيدة جدًّا، لكن ذلك لا يعني أننا نتفق على كل شيء».

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