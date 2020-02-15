طهران ترهن التراجع عن إجراءاتها النووية بتقديم أوروبا مكاسب اقتصادية «ملموسة»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في بومباي، 17 يناير 2020 (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنّ بلاده مستعدّة للتراجع، جزئيا أو حتى كليا، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تخلّيها عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك مكاسب اقتصادية «ملموسة».

وقال ظريف خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن إنّه بإمكان إيران القبول بشروط معيّنة للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي الموقّع في 2015، الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أحاديا في 2018، بحسب «فرانس برس».

وأضاف الوزير الإيراني أمام صحفيين خلال المؤتمر: «قلنا إنّنا مستعدّون لإبطاء تلك الإجراءات أو عكس مسارها (...) بشكل يتناسب مع ما ستقوم به أوروبا». وتابع: «سنقرّر إذا ما كانت ما ستقوم به أوروبا كافياً لكي نخفّض أو نلغي بعض القرارات، لم نستثن القيام بخطوات إلى الوراء في ما يتعلّق ببعض الإجراءات التي اتّخذناها».

وفي 5 يناير، كشفت إيران عن «المرحلة الخامسة والأخيرة» من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نصّ عليها الاتفاق النووي.