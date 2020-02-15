فرنسا تسجل أول وفاة جراء فيروس «كورونا» المستجد خارج آسيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 12:31 مساء

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزان، السبت، وفاة مريض مصاب بفيروس «كورونا» المستجدّ كان يُعالج في مستشفى في فرنسا منذ أواخر يناير، وهو سائح صيني يبلغ من العمر ثمانين عاماً.

وبحسب «فرانس برس»، أشارت الوزيرة الفرنسية خلال مؤتمر صحفي إلى أن حالة الوفاة هذه هي «الأولى خارج آسيا والأولى في أوروبا». وحتى الآن، كانت سُجّلت ثلاث وفيات فقط خارج الصين القارية في الفلبين وهونغ كونغ واليابان.

وفي سياق قريب، أعلن وزير الصحة الياباني، السبت، أن تحاليل جديدة أُجريت لركاب السفينة السياحية التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل اليابان، كشفت وجود 67 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجدّ. وهذا العدد الناجم عن 217 فحصاً إضافياً، يرفع إلى 285 عدد الإصابات بالفيروس في صفوف الركاب وأفراد طاقم سفينة «دايموند برنسيس»، من دون احتساب أحد المشرفين عن الحجر الصحي أصيب بالفيروس أيضا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أغرب طلب زواج.. ضابط يحاصر حبيبته بالدبابات (فيديو)
منوعات
تسجيل 139 حالة وفاة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
دولى
دائرة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: ليبيا بها أكبر مخزون أسلحة غير مراقبة في ...
ليبيا
«فرانس برس»: الواحات المغربية تواجه خطر الزوال نتيجة الجفاف
عربى
«المهرج» و«العنصري».. حرب كلامية بين ترامب وبلومبيرغ
دولى
«البنتاغون» يتخلى عن خطط تسليح لتمويل «جدار ترامب»
دولى
جريدة «الوسط»: مجلس الأمن يخطف الأضواء من المسارات الثلاثة ويتبنى مخرجات «برلين»
ليبيا
«الصليب الأحمر»: استمرار النزاع في ليبيا يفاقم معاناة المدنيين
ليبيا
انطلاق حملة «هيا نشوف» للفحص البصري لطلاب العاصمة
ليبيا
وزير العدل الأميركي: تغريدات ترامب تجعل أدائي وظيفتي «أمرا مستحيلا»
دولى
رئيس وزراء بريطانيا يتعرض لضغوط بسبب إجازة بكلفة 15 ألف جنيه إسترليني
دولى
في العدد 221 من جريدة «الوسط»: أبعاد قرار مجلس الأمن 2510.. وأسئلة ثورة فبراير
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: كل ما تود معرفته عن غسل محرك السيارة