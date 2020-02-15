لقاء دبلوماسي بين الصين والفاتيكان برغم الخلافات الدينية

قالت صحيفة رسمية صينية إن وزيري خارجية الصين والفاتيكان، الدولتين اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية منذ عقود بسبب خلافات حول أمور دينية، عقدا اجتماعاً في ألمانيا، في لقاء نادر للغاية على هذا المستوى الرفيع بين الجانبين.

وذكرت «صحيفة الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، اليوم السبت، أن الوزير الصيني وانغ يي اجتمع بالكاردينال بول كالاغر في ميونيخ، حسبما نقلت عنها وكالة «فرانس برس».

ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجانبين تحسّناً مطّرداً منذ الاتفاق التاريخي الذي توصّلا إليه في 2018 بشأن تعيين الأساقفة الكاثوليك في الصين.