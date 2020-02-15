تسجيل 139 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 فبراير 2020, 02:12 صباحا

أعلنت السلطات الصينية السبت أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بـ«حياة أكثر من 1500 شخص في الصين  بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 139 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة».

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، إنّ «الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 139 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، أي نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق».

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