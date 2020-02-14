«فرانس برس»: أميركا تجري تحاليل «كورونا» لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا

أعلنت مسؤولة أميركية رفيعة، اليوم الجمعة، إجراء بلادها تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» المستجد للأشخاص الذين تحدد السلطات الصحية المحلية أنهم يعانون من أعراض تشبه الإنفلونزا، في توسيع ملموس لاستجابة الحكومة للوباء.

وأفادت المسؤولة الرفيعة لدى «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» بأن المؤسسة الفدرالية بدأت العمل مع خمسة مختبرات صحية عامة في أنحاء البلاد للاستفادة من قدرتها على إجراء عمليات مراقبة للإنفلونزا على المستوى المحلي للبدء بإجراء تحاليل «كورونا» للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، حسب وكالة «فرانس برس»