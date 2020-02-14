بوتين وزيلينسكي يناقشان عملية تبادل أسرى جديدة

بوتين (الأول من اليسار) وماكرون وأنغيلا ميركل وزيلينسكي في قصر الإليزيه، 9 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عملية تبادل أسرى جديدة، بعد أن جرت عملية أولى من هذا النوع في سبتمبر وأخرى في ديسمبر من العام الماضي مع انفصاليين موالين لروسيا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان أن الرئيسين ناقشا كذلك في اتصال هاتفي «تحرير مواطنين أوكرانيين معتقلين» في أراضي الانفصاليين في شرق أوكرانيا والقرم وكذلك روسيا، كما تطرقا إلى التحضير للقاء جديد عقب الذي جمعهما في باريس في ديسمبر الماضي، وعُقد بوساطة فرنسية-ألمانية، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضا بوتين وزيلينسكي..مواجهة بين رئيسين مختلفين تماماً

وبعد اللقاء الأول بينهما، تبادلت كييف والانفصاليين حوالى مئتي سجين، في عملية تندرج في إطار خفض التصعيد في هذا النزاع المسلح المجمد بجزئه الأكبر، إلا أنه أسفر عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ العام 2014.

وتبادلت كييف وموسكو 70 معتقلًا في سبتمبر الماضي، وأعادت روسيا إلى أوكرانيا سفنًا حربية كانت قد احتجزتها.

في ديسمبر الماضي، تحدث بوتين وزيلينسكي عن ترتيبات تبادل جديد لسجناء، وتوصلت موسكو وكييف إلى تسوية أخرى، اقتصادية هذه المرة تتعلق باتفاق حول عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.