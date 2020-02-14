الصين تخفض حصيلة ضحايا «كورونا» إلى 1380 حالة بعد تصحيح خطأ في التعداد

زبائن في سوق بشنيانغ الصينية جميعهم مجهزون بأقنعة وقاية طبية، 10 فبراير 2020، (ا ف ب)

خفضت السلطات الصينية، الجمعة، حصيلة الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد من 1483 إلى 1380 حالة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة وفاة 121 حالة جديدة بين المصابين بـ«كوفيد - 19» (الاسم العلمي للفيروس)، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرة إلى اقتطاعها من التعداد الوطني 108 حالات وفاة أحصيت سابقا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، مبررة تخفيض الحصيلة بـ«تعداد مزدوج في الإحصاءات» لبعض الحالات، تبيّن بعد عملية أنه «لم تحدد طبيعتها».

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين القارية «باستثناء هونغ كونغ وماكاو»، أكثر من 63 ألف إصابة بعد تخفيضه أيضا بسبب تعداد مزدوج.

وأعلنت السلطات الصحية في هوبي، الخميس، تغيير النظام المعتمد لرصد الوباء، تحتسب بموجبه الحالات «المشخّصة سريريا»، أي أن صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كان لا بد حتى الآن من إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

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ومن شأن هذه الوسيلة الجديدة لرصد الوباء زيادة تعداد الإصابات والوفيات في هوبي، وذلك بهدف التثبت من رصد المصابين وتوفير العلاج المناسب لهم. وخارج الصين القارية، لم يؤد الفيروس سوى إلى وفاة شخصين هما صيني في الفلبين، وامرأة ثمانينية في اليابان.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولا أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة تنقّل كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.