ارتفاع وفيات «كورونا» في الصين إلى 1483 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد إلى 1483 شخصًا في الصين القارية بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين، في حصيلة تقل بكثير عن تلك التي سجلت الخميس.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر الماضي، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 116 شخصًا وأصيب به 4823 شخصًا إضافيًا، حسب وكالة «فرانس برس».

وكانت المقاطعة سجلت الخميس 242 وفاة، و14800 إصابة، في حصيلة يومية قياسية عزتها السلطات إلى تغيير في النظام المعتمد لرصد الوباء.