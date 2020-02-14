وزير العدل الأميركي: تغريدات ترامب تجعل أدائي وظيفتي «أمرا مستحيلا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 فبراير 2020, 12:22 صباحا

أعرب وزير العدل الأميركي، بيل بار، عن أسفه للتغريدات التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب والتي تجعل أداءه مهامه الوزارية «أمرًا مستحيلًا».

وقال بار في مقابلة نشرت الخميس، بار «أنا سعيد لأن الرئيس لم يطلب مني أبدًا التدخل بأي شكل من الأشكال في قضية جنائية»، قبل أن يضيف أن تغريدات الرئيس وتصريحاته «تجعل أدائي وظيفتي أمرًا مستحيلًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت الوكالة إلى أن بار يُشتبه في أنه أمر هذا الأسبوع، بناء على طلب الرئيس، المدعين العامين بتخفيض العقوبات التي طلبوا إنزالها بروجر ستون، صديق ترامب. 

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