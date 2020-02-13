سفيرة أميركية مقالة: دبلوماسية واشنطن «غير أخلاقية»

ماري يوفانوفيتش أثناء شهادتها أمام مجلس النواب الأميركي في محاكمة عزل ترامب، 15 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

انتقدت السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا ماري يوفانوفيتش التي لعبت دورا رئيسيا في محاكمة عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السياسة الخارجية الأميركية ووصفتها بأنها «غير أخلاقية» وتقوم على التهديدات.

جاء ذلك في كلمة ألقتها ليوفانوفيتش، في جامعة جورج تاون، حيث تسلمت جائزة من معهد الدراسات الدبلوماسية في الجامعة، وفق «فرانس برس».

وقالت الدبلوماسية الأميركية التي استدعاها ترامب فجأة في مايو الماضي وأقالها «في الوقت الحالي وزارة الخارجية في أزمة.. القادة الكبار يفتقرون إلى رؤية في السياسات وكذلك للوضوح الأخلاقي ومهارات القيادة».

وأضافت: «بصراحة فإن سياسة خارجية غير أخلاقية تستند إلى مبدأ (دعهم يخمنون) تشتمل على التهديدات والخوف والإرباك المتعلق بالثقة، لا يمكن أن تنجح على المدى الطويل». والعام الماضي انتقد ترامب يوفانوفيتش في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، شكلت محور التحقيق في اتهامه باستغلال السلطة ومحاكمته بهدف عزله.

مزاعم زائفة

ووجه له مجلس النواب الاتهام بسبب ضغطه على أوكرانيا لبدء تحقيق في شأن خصمه الديمقراطي جو بايدن. وفي أكتوبر قدمت يوفانوفيتش شهادة أمام الكونغرس، وقالت إنه تم سحبها من أوكرانيا على أساس «مزاعم زائفة لا أساس لها من قبل أشخاص ذوي دوافع مشكوك فيها».

وذكرت يوفانوفيتش أنها تعرضت لحملة تشهير شارك في تدبيرها رودي جولياني، محامي ترامب الشخصي. ووجهت انتقادات لمسؤولي وزارة الخارجية وبينهم وزير الخارجية مايك بومبيو بسبب عجزهم عن الوقوف في وجه القوى التي «رهنت على ما يبدو سياستنا في أوكرانيا» وعدم دعمها في مواجهة الهجمات «الخاطئة بشكل خطير».

وبرأ مجلس الشيوخ ترامب من الاتهامات الموجهة إليه.

وفي كلمتها دعت يوفانوفيتش وزارة الخارجية إلى تعزيز علاقتها بالكونغرس وتقديم مزيد من التدريب والمرونة للدبلوماسيين والتعامل بجدية مع مواجهة المعلومات المضللة. وأكدت: «الحقيقة مهمة». وحصلت يوفانوفيتش على جائزة «ترينور» التي تقول الجامعة إنها تقدمها لـ«شخصية أميركية أو أجنبية بارزة لتميزها في القيام بعملها الدبلوماسي». وبين من حصلوا على الجائزة وزيرة الخارجية السابقة مادلين أولبرايت والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان.