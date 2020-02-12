ساندرز وبوتيدجيدج ..40 عامًا بينهما وانطلاقة قوية في انتخابات ديمقراطية متسارعة

السيناتور بيرني ساندرز في مانشستر بولاية نيوهامبشر، 8 فبراير 2020. (أ ف ب)

لا يزال سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في بداياته، غير أنّ بيرني ساندرز وبيت بوتيدجيدج اللذين يفصل بينهما نحو 40 عاماً، سجلا انطلاقة قوية في هذا الاستحقاق الذي سيخرج منه فائز لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر الرئاسية.

وتصدر سيناتور ولاية فيرمونت الاشتراكي ورئيس البلدية الصغيرة في انديانا الذي كان لا يزال مجهولا على الصعيد الوطني قبل نحو عام، انتخابات ولاية نيوهامبشر، إذ حازا توالياً نسبتي 26% و25%، وفق «فرانس برس».

بيرني ساندرز يفوز في انتخابات الحزب الديمقراطي في ولاية نيوهامبشر

وعلى إثر هذه النتائج، أولى المتنافسون التسعة اهتمامهم بولاية نيفادا (22 فبراير) ثم كارولاينا الجنوبية (29 فبراير)، قبل موعد ما يعرف بـ«الثلاثاء الكبير» (3 مارس) الذي سيشهد اقتراع 15 ولاية. وأعلن بيرني ساندرز أمام حشد من المؤيدين، «أنّها بداية نهاية دونالد ترامب».

ورغم فوزه في نيوهامبشر، فإنّه لم يكن بفارق كبير عمّا كانت أشارت إليه استطلاعات الرأي. وفي الانتخابات التمهيدية لعام 2016، كان ساندرز فاز بهذه الولاية بما يزيد على 60% من الأصوات، متقدّما بفارق كبير على هيلاري كلينتون.

ويشكّل «بيرني» في هذا السباق العصي على التكهنات، الخصم الأول لنظراء له في الحزب الديمقراطي يخشون أن يمثّل تموضعه اليساري عقبة عسيرة في مواجهة دونالد ترامب.

وفي ضوء ذلك، بات السؤال الحالي يتمحور حول معرفة هوية المتنافس الذي سيتمكن من ارتداء الثوب الوسطي. فهل سيكون بيت بوتيدجيدج الحالم بمسار شبيه بمسار باراك أوباما؟ أو ستكون السيناتورة ايمي كلوبوشار التي احتلت المرتبة الثالثة مساء الثلاثاء؟ أو إنّه سيكون الملياردير مايكل بلومبرغ الذي دخل السباق متأخراً؟



صفعة لبايدن

وتفتقر هذه الخريطة إلى جو بايدن الذي كان المرشح الأوفر حظاً لوقت طويل. وتلقى نائب الرئيس الأميركي السابق وأحد شخصيات واشنطن منذ نحو نصف قرن، صفعة فعلية في نيوهامبشر بعدما حلّ في المرتبة الخامسة بأقل من 10% من الأصوات.

ويقول بايدن إنّ «المعركة بدأت لتوّها»، مذكّراً بأنّه أكثر شعبية من منافسيه بين السود واللاتينيين. ومن البديهي أنّ ولايتي آيوا ونيوهامبشر لا تمنحان سوى عدد محدود من المندوبين الـ1991 الواجب الحصول على تأييدهم من أجل الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في يوليو.

غير أنّ الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة لا تقتصر على كونها عملية حسابية، إذ تتعدى ذلك لتكون مسألة مراكمة الزخم. فالفوز في الاقتراعات الأولى يمنح مزيدا من الاهتمام الإعلامي ويتيح جمع مزيد من التبرعات، في حين أنّ من شأن تسجيل سلسلة من الهزائم إبعاد المانحين بلمح البصر.

جو بايدن.. من المرشح الأوفر حظاً إلى مرشّح في خطر بعد نكستي آيوا ونيوهامبشر

وبعدما كانت السيناتورة التقدمية اليزابيث وارن صاحبة حظوظ وافرة، سعت كما جو بايدن، إلى التركيز على ما بعد اقتراع نيوهامبشر وإلى رسم صورة جامعة حولها. ولكن يبدو أنّها خسرت الاندفاعة التي تميزت بها حملتها الانتخابية في انطلاقتها.

أما سيناتورة مينيسوتا المعتدلة ايمي كلوبوشار، فقالت بثقة أمام جمع يرفع سربا من الأعلام الخضر التي تتميز بها حملتها الانتخابية، «مرحبا أميركا، أنا ايمي كلوبوشار وسأهزم دونالد ترامب»، معربة عن سعادتها بحملتها التي وصفتها بـ«المبهجة والناجعة».

وفي سن 59 عاماً، تهوى إيمي كلوبوشار التذكير بأنّها تتحدر من المنطقة التي يتحتم على الديمقراطيين استعادتها إذا أرادوا فعلاً الفوز في مواجهة دونالد ترامب. وهي تعني بذلك الوسط الغربي الريفي والعمّالي الممتد من الشمال إلى الوسط والذي منحت أجزاء منه أصواتها لترامب في 2016، مهدية إياه نصرا غير متوقع.

ترامب يسخر

وسط ذلك، يكتفي دونالد ترامب شبه المتيقن من أنّه سيكون مرشحا في 3 نوفمبر، بمراقبة خصومه. وبأسلوبه المستفز، يهاجم ويسخر ويوزّع العلامات والنقاط من حوله. وغرّد مساء الثلاثاء بأنّ «إليزابيث وارن التي يشار إليها أحيانا ببوكاهونتاس، تمضي ليلة سيئة جدا»، مضيفا «أعتقد أنها ترسل إشارات بأنها تريد الانسحاب».

كما قال بشأن مايكل بلومبرغ، هدفه المفضل منذ أيام، «أمسية سيئة جداً بالنسبة إلى ميني مايك». وأضاف أنّ «عددا من الديمقراطيين (يتوقفون) الليلة، حاصل ذكاء سياسي منخفض جداً». وفي ظل نتائج مخيبة، أقرّ المرشحان رجل الأعمال أندرو يانغ والسيناتور عن كولورادو مايكل بينيت بمواجهة الحقيقة وأعلنا الانسحاب من السباق.