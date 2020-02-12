إيران تنفي وجود أي بعد عسكري لبرنامج الأقمار الصناعية الخاص بها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:57 صباحا
صواريخ إيرانية خلال احتفال سنوي بطهران. (أرشيفية: الإنترنت)

نفى وزير الدفاع الإيراني اتهامات أميركية لإيران بأن برنامجها للأقمار الصناعية له بعد عسكري، وذلك بعد أيام من فشل تجربتها الأخيرة لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء.

وقال الوزير أمير حاتمي في تصريح اليوم الأربعاء، إن هدف مركبات إطلاق الأقمار الصناعية والأقمار الصناعية مسألة مدنية، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف حاتمي: «يمكننا أن نستخدم قمرا اصطناعيا لأهداف دفاعية، لكن ملف القاذفات الفضائية مسألة لا دفاعية تماما، وهو حق واضح ومطلق للأمة الإيرانية»، مؤكدا: «ليس هناك أي خطر في العالم» من برنامج الأقمار الاصطناعية الإيراني.

وأجرت إيران الأحد الماضي تجربة إطلاق قمرها الاصطناعي «ظفر» (نصر باللغة الفارسية)، لكن القمر لم يصل إلى مداره. واتهمت واشنطن طهران استخدام برنامجها للأقمار الاصطناعية كغطاء لتطوير برنامجها الصاروخي.

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