انفجاران في مبنى تجاري في هولندا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 فبراير 2020, 11:05 صباحا
عناصر من الشرطة الهولندية في موقع انفجار بمركز بريد في بولستون. (الإنترنت).

وقع انفجاران في مركز بريد بمبنى تجاري في بولستون بهولندا صباح اليوم الأربعاء، من دون وقوع إصابات، وفق الشرطة الهولندية.

وقال بيان لشرطة أمستردام إنه في «صباح اليوم وقع انفجار في غرفة البريد بمبنى تجاري في بولستون قيبل الساعة الثامنة بقليل، ومن المفترض أن الانفجار قد نجم عن قنبلة وضعت في رسالة، ولا إصابات حتى الآن»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأكدت الشرطة أنها لا تشتبه في أحد الآن، وأنها ستواصل التحقيق، مضيفة: «لا ندري إن كان هناك تفجير ثالث سيقع، فقد وصلت رسائل تهديد لشركة الرسائل والخطابات الهولندية».

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