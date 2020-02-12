39 إصابة جديدة بـ«كورونا» على متن السفينة السياحية اليابانية

سفينة «دايموند برينسس» التي سجل على متنها إصابات بـ«كورونا»، 11 فبراير 2020، (ا ف ب)

أكد وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو، الأربعاء، إصابة 39 شخصا آخرين بفيروس كورونا المستجد على متن سفينة «دايموند برينسس» السياحية الراسية قبالة سواحل اليابان، مما يرفع عدد المصابين على متنها إلى 174 شخصا.

وقال الوزير للصحفيين إنه «من أصل نتائج 53 فحصا، تبين أن نتيجة 39 شخصا إيجابية»، مضيفا أن مسؤولا عن الحجر الصحي من بين المصابين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار إلى أنه «في هذه المرحلة تأكدنا أن أربعة أشخاص من بين الذين تم إخضاعهم للعلاج هم في حالة خطيرة، إما على جهاز تنفس اصطناعي وإما في وحدة العناية المركزة».

وتم الحجر صحيا على سفينة «دايموند برينسس» منذ وصولها إلى اليابان الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف إصابة شخص في هونغ كونغ بالفيروس سبق أن كان على متنها الشهر الماضي.

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وأخضعت السلطات اليابانية نحو 300 راكب للفحص من أصل 3711، وجرى إجلاء المصابين الى منشآت طبية محلية. وفي الأيام الأخيرة، توسع الفحص ليشمل أشخاصا ظهرت عليهم أعراض جديدة أو الذين كانوا على احتكاك بالمصابين.

أما الركاب الذين لا يزالون على متن السفينة فقد طلب منهم البقاء داخل مقصوراتهم ولا يسمح لهم بالخروج إلى الأماكن المفتوحة إلا لوقت وجيز. كما طلب منهم ارتداء الأقنعة وعدم الاقتراب كثيرا من بعضهم البعض في الخارج، وحصلوا على أجهزة لقياس الحرارة لمراقبة درجات حرارتهم على مدى الساعة. ومن المتوقع أن يبقى ركاب السفينة في الحجر حتى 19 فبراير، أي بعد مرور 14 يوما على بدء فترة العزل.