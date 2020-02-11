رئيس أفغانستان: بومبيو يتحدث عن إحراز «تقدم ملحوظ» في المحادثات مع «طالبان»

الرئيس الأفغاني أشرف غني يتحدث خلال تخريج ضباط شرطة في كابول، 13 يناير 2020. (رويترز).

قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أبلغه بإحراز «تقدم ملحوظ» في المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان» بشأن اتفاق لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأضاف غني في تغريد على موقع «تويتر» إن بومبيو أبلغه في اتصال هاتفي بأن «طالبان» تقدمت باقتراح «يتعلق بتحقيق خفض كبير ومستمر في العنف»، وذلك حسب وكالة «رويترز» التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية الأميركية لم ترد على طلب للتعليق، كما لم يتسن للوكالة الاتصال بمسؤولي «طالبان» للتعليق.

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وأشارت التغريدة إلى احتمال تحقيق انفراجة في المحادثات بين مفاوضي أميركا و«طالبان» الذين وصلوا إلى طريق مسدود إلى حد ما؛ بسبب طلب أميركي بأن توافق «طالبان» على خفض العنف بشكل كبير في إطار أي اتفاق لانسحاب القوات الأميركية.

ونسب غني على ما يبدو الفضل لنفسه في هذا التطور وقال إن «موقفنا المبدئي بشأن السلام حتي الآن بدأ يؤتي نتائج مثمرة»، ودعا «طالبان» إلى الموافقة على وقف لإطلاق النار في جميع أنحاء أفغانستان.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب القوات الأميركية المؤلفة من 13 ألف فرد من أفغانستان أحد الأهداف الرئيسية لسياسته الخارجية، كما أن التوصل لاتفاق مع «طالبان» على انسحاب هذه القوات يمكن أن يعزز فرص إعادة انتخابه في نوفمبر المقبل.