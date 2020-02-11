العاصفة «كيارا» تعبر شمال وشرق فرنسا.. ورياح قوية بكورسيكا (فيديو)

منقذون على طريق سريع في مارلي في شمال فرنسا، 10 فبراير 2020. (أ ف ب)

بعد مرور العاصفة كيارا على شمال وشرق فرنسا، ضربت رياح قوية بلغت سرعتها 220 كلم في الساعة صباح الثلاثاء جزيرة كورسيكا، حيث أعلنت السلطات حالة التأهب باللون البرتقالي.

وواصلت رياح غربية وجنوبية غربية عاتية خلال ساعات الصباح الهبوب بسرعة تتراوح بين 150 و210 كيلومترات في الساعة من بالاناي في شمال كورسيكا نحو ساغرو، وفق «فرانس برس».

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واشتدت الرياح صباح الثلاثاء في منطقة باستيا في الجزيرة، وتراوحت سرعتها بين 130 و160 كلم في الساعة. ويفترض أن تنخفض سرعتها خلال فترة بعد الظهر.

ويتوقع أن تصل سرعة الرياح في منطقة الألب البحرية إلى ما بين 100 و130 كلم في الساعة في المناطق النائية. وعلى الساحل، ستبلغ سرعة الرياح بين 90 و110 كيلومترات في الساعة في منطقة شبه جزيرة آنتيب. ومن المتوقع أن تخف شدّة الرياح بعد ظهر الثلاثاء.

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وعلّقت أنشطة الموانئ من باستيا وليل روس في كورسيكا، الثلاثاء، بسبب الرياح الشديدة، كما حولت الرحلات الجوية المتجهة من كالفي إلى باستيا، وفق ما أعلنت إدارة المقاطعة.

وأبقت إدارة الأرصاد الجوية الفرنسية على حالة التأهب البرتقالي في 11 إقليماً في البلاد. وبينما تتجه كيارا نحو بحر النرويج، يبقى إقليما سان-ماريتيم ولور في حالة تأهب برتقالي بسبب الفيضانات. في الوقت نفسه، لا يزال إقليما با-دو- كاليه وسوم في شمال فرنسا في حالة تأهب برتقالي أيضاً، تخوفاً من فيضانات ناتجة عن أمواج.

وحسب السلطات، فإن «شدة الظاهرة ستكون أكثر وضوحاً في فترات المد البحري»، أي نحو الساعة 13.00 الثلاثاء.

صعوبات

ويبدو أن قطاع النقل لن يواجه صعوبات إضافية نتيجة للعاصفة. وعلى صعيد قطاع سكك الحديد، «ليس من المنتظر وقوع اضطرابات إضافية، بل فقط بعض الصعوبات في مناطق معزولة»، وفق ما أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية.

بالنسبة إلى النقل الجوي، «لن يكون هناك أي تأخير يذكر بالمقارنة مع الأيام العادية»، وفق ما أكد مصدر في قطاع الطيران. وألغيت أو أرجئت الإثنين 50 رحلةً في مطاري أورلي وشارل ديغول الدوليين في باريس، وكذلك عدة رحلات محلية طالت آلاف الركاب.

وسيتحسن الوضع كذلك بالنسبة إلى خدمات الكهرباء. وبقي 15 ألف منزل محرومة من الطاقة الكهربائية مساء الإثنين، خصوصاً في النورماندي وأو دو فرانس (شمال) وغران إيست (شرق)، مقابل 130 ألف منزل صباح الإثنين، حسب شركة الكهرباء الفرنسية «إينيدي».