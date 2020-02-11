رسميا.. عدد سكان مصر يصل إلى 100 مليون نسمة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 03:55 مساء

سجّل تعداد مصر السكاني، الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة ليظل البلد العربي الأكثر سكانًا والثالث في القارة الأفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري.

وظهر الرقم الجديد على عدّاد السكان على واجهة مقر الجهاز في شرق القاهرة. وجاء في بيان للجهاز أن «عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل بلغ 100 مليون نسمة الثلاثاء»، بحسب «فرانس برس».

وبلغ «معدل الزيادة الطبيعية (الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات) 1.78% العام 2019 مقابل 1.87% العام 2018 بانخفاض قدره (0.09 %)»، بحسب البيان.

وقال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز في مؤتمر صحفي بهذه المناسبة، «كانت 2019 من أسرع السنوات التي ازداد خلالها عدد السكان بمليون نسمة». وأضاف: «وصلت الزيادة مليون نسمة خلال 216 يومًا».

وكان عدد سكان مصر 95 مليون نسمة في آخر تعداد سكاني قام به جهاز الإحصاء العام 2017. وبلغ تعداد المصريين قبل ثلاثة عقود 57 مليون نسمة. وتأتي الزيادة السكانية في الوقت الذي يعتبر فيه الرئيس عيد الفتاح السيسي الزيادة السكانية تحديًّا رئيسيًّا يواجهه، وطالب المصريين في أكثر من مناسبة بتنظيم الأسرة وضبط الزيادة.

وفي تصريحات صحفية، الجمعة الماضي، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن «ضبط معدلات نمو الزيادة السكانية قضية تتعلق بالأمن القومي».

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