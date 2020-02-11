ترامب: أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب متحدثًا في البيت الأبيض.10 فبراير 2020. (فرانس برس)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض مع حكام الولايات الأميركية «أوروبا تعاملنا معاملة سيئة للغاية»، مبديًا أسفه لـ«العجز الهائل» الذي سجل مع بروكسل «خلال الأعوام العشرة الأخيرة»، إضافة إلى «حواجز جمركية تفوق كل تصور».

وقال ترامب إن «الوقت قد حان لمواصلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، في وقت تتعثر المباحثات خصوصًا حول الملف الزراعي»، ويحض الرئيس الأميركي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تشرع أسواقها في شكل أكبر أمام المنتجات الأميركية، خصوصًا الزراعية.

وأعلن ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، نهاية يناير، بعد اجتماع في دافوس، نيتهما إحياء الورشة الاقتصادية عبر «الأطلسي» والتوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، ولكن لا نتيجة حتى الآن والعلاقات لا تزال متوترة فيما يواصل ترامب التهديد بفرض رسوم على الواردات من السيارات الأوروبية.

ونبه في يناير إلى أنه «يفكر بجدية» في هذا الاحتمال إذا استمر تعثر المفاوضات، مؤكدًا الإثنين أنه «لم يركز على الملف الأوروبي لأنه كان يعطي أولوية لبلوغ اتفاق مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية»، مضيفًا: «لم أكن أريد القيام بكل شيء في الوقت نفسه».

ومنذ بداية العام، توجه المفوض الأوروبي للتجارة، الأيرلندي فيل غوهان، مرتين إلى واشنطن، حيث التقى نظيره الأميركي روبرت لايتايزر في محاولة لتهدئة التوتر، كذلك، تعتزم فون دير لايين التوجه قريبًا إلى واشنطن في محاولة لتوقيع «إعلان سياسي» على غرار الوثيقة التي وقعها ترامب والرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في يوليو 2018.

ووعد الرجلان يومها بالتفاوض حول اتفاقين: الأول يهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية، والثاني إلى إزالة بعض الحواجز غير المرتبطة بالرسوم.