جولة حاسمة لمرشحي الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية في نيوهامبشر

السيناتور بيرني ساندرز خلال خطاب له في مانشستر نيوهامشير في 8 فبراير 2020 (فرانس برس).

يدلي الناخبون في ولاية نيوهامبشر الأميركية اليوم الثلاثاء بأصواتهم لاختيار مرشح الحزب الديموقراطي الذي سينافس الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السباق الرئاسي.

وتحتدم المنافسة داخل الحزب الديموقراطي حسب استطلاعات الرأي بين السناتور الاشتراكي بيرني ساندرز، ورئيس البلدية السابق صاحب الفكر الوسطي بيت بوتيدجيدج ويليهما مرشحون بارزون للفوز بترشيح الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية تتقارب نتائجهم، لكن يأملون خلق مفاجأة مساء اليوم واستعادة زخم حملاتهم، حسب «فرانس برس».

ويسلط الضوء في هذا الاستحقاق خصوصاً على جو بايدن الذي كان يعدّ الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي للفوز بترشيح الديموقراطيين، لكن نتائجه كانت مخيبة للآمال في انتخابات ولاية أيوا الأسبوع الماضي.

تراجع جو بايدن

وحل جو بايدن رابعا في استطلاعات الرأي في ولاية نيوهامبشر جنباً إلى جنب مع السناتورة التقدمية إليزابيث وارن، وخلف السناتورة إيمي كلوبوشار التي تشاركه أفكاره الوسطية.

وتنطلق الانتخابات في بلدة ديكسفيل تاتش التي تفتح فيها صناديق الاقتراع منتصف الليل كما يجري تقليدياً منذ أعوام الستينات.

لكن يبدأ الناخبون بالإدلاء بأصواتهم منذ الساعة 6.00 (11.00 بتوقيت غرينتش)، حتى الساعة 20:00 (00,00 ت غ الأربعاء).

وعلى عكس طريقة التصويت في أيوا عبر مجالس انتخابية سادتها الفوضى في 3 فبراير، يدلي ناخبو نيوهامبشر بأصواتهم بشكل تقليدي عبر الاقتراع السري.

ترامب يقلل من منافسيه

وتبدو المعركة بين المتصدرين للاستطلاعات محتدمة وهي تجري تحت عين ترامب الذي لا يتوانى عن السخرية من منافسيه المحتملين، فيما لا يواجه هو عملياً أي منافسة داخل الحزب الجمهوري، وفق الوكالة الفرنسية.

وأقحم الرئيس الأميركي، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية في 3 نوفمبر المقبل، نفسه بحملة الديموقراطيين الانتخابية عبر تنظيمه أمس الاثنين لقاء في نيوهامبشر. وقال فيه متحدثاً عن المرشحين الديموقراطيين «جميعهم ضعفاء».

ويتفق المرشحون الديموقراطيون العشرة الذين كثفوا لقاءاتهم الانتخابية في الأيام الأخيرة، كما مؤيديهم على نقطة واحدة هي ضرورة «هزم دونالد ترامب»؛ لكن مواقفهم متباعدة.