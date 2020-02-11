خمسة قتلى في هجوم انتحاري استهدف كلية عسكرية أفغانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 فبراير 2020, 01:26 مساء
عناصر الأمن أمام أكاديمية الماريشال فهيم العسكرية في كابول في 11 فبراير 2020. (فرانس برس)

قتل خمسة أشخاص على الأقل في ساعة مبكرة الثلاثاء في تفجير انتحاري استهدف أكاديمية الماريشال فهيم العسكرية، في كابل، في أول هجوم كبير تشهده العاصمة الأفغانية منذ أشهر، ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الهدوء النسبي في كابول.

وأعلنت وزارة الدفاع أن «خمسة أشخاص قتلوا وستة آخرين على الأقل أصيبوا بجروح في الهجوم»، غير أن وزارة الداخلية قالت إن «ستة أشخاص هم مدنيان وأربعة عسكريين قتلوا عندما فجر انتحاري نفسه قرابة الساعة الثانية والنصف صباحا بتوقيت غرينتش، وأصيب 12 شخصا آخرين بجروح»، بحسب بيان للناطق نصرت رحيمي، ووقع الهجوم على مقربة من أكاديمية مارشال فهيم العسكرية، حيث يتم تدريب ضباط الأمن.

وقال مواطن يدعى سميع الله لوكالة «فرانس برس» كان «انفجارا قويا هز بيتنا سمعنا عيارات نارية أيضا بعد ذلك، وسيارات الإسعاف وصلت بسرعة إلى المكان».

وقال مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه لوكالة «فرانس برس» إن المهاجم كان يسير عندما استهدف عربة قرب حاجز عندما كانت بصدد الدخول إلى الكلية، ودان الرئيس أشرف غني الهجوم ووصفه بـ«الجريمة ضد الإنسانية» مجددا دعوته لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بينما قال الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إنه ليس على علم بأن جهة ما تبنت الهجوم مضيفا أن الحركة المتمردة «تحقق» في الحادثة حيث ينشط في كابول كذلك تنظيم «داعش» .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

109 جنود أميركيين أصيبوا بارتجاج في الدماغ نتيجة القصف الإيراني بالعراق
دولى
«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم
دولى
من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا
دولى
«فرانس برس»: مشانق رمزية لترامب وجنود أميركيين في بغداد
عربى
إيقاد شعلة العيد الـ 66 لتأسيس الحركة الكشفية ببنغازي
ليبيا
رئيس الكونغو يعلن تنظيم مؤتمر مصالحة ليبي شامل
ليبيا
السيسي يدعو إلى «مقاربة شاملة» لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مجلس السلم الأفريقي يقترح ثلاثة إجراءات لوقف الاقتتال في ليبيا
ليبيا
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علاج يمكن المرضى من الرؤية في الظلام