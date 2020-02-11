الديمقراطيون يرفضون الميزانية المقترحة من الرئيس ترامب

قوبلت خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للميزانية للعام المالي المقبل وقيمتها 4.8 تريليون دولار برفض فوري، ، من الديمقراطيين في الكونغرس الذين قالوا إنها تخون وعده لحماية برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وستمول الميزانية الأولويات الرئيسية التي قدمها الرئيس ترامب، بما في ذلك مواصلة بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، بينما تقتطع مليارات الدولارات من برامج الضمان الاجتماعي تحت مسمى إصلاح الرعاية الاجتماعية. وفقا لوكالة «رويترز».

وتتوقع الميزانية خفض العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتفترض نموا اقتصاديا بمعدل سنوي 3% تقريبا للسنوات القادمة، ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن الاقتصاد الأميركي سينمو بنسبة 2.2% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في الثلاثين من سبتمبر ،وسينمو بأقل من اثنين بالمئة في السنوات المقبلة.

وسجل أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغ 2.3% في عام 2019 ، وتخفض خطة البيت الأبيض الإنفاق بمقدار 4.4 تريليون دولار على مدار عشر سنوات وتهدف إلى تقليل العجز بمقدار 4.6 تريليون دولار في تلك الفترة، وفي حال موافقة الكونغرس على خطة ترامب للميزانية، فإن العجز هذا العام سيتراوح حول تريليون دولار، وسينخفض العام المقبل إلى 966 مليار دولار.