«كورونا» تطيح بمسؤولين صينيين.. وتسجيل 103 وفيات بالمرض في يوم

فني مختبر يتلقى عينات من أشخاص يشتبه بإصابتهم بـ«كورونا» في ووهان، 6 فبراير 2020، (ا ف ب)

أعلن التلفزيون الصيني، الثلاثاء، أن اثنين من كبار المسؤولين في هوباي، الإقليم الواقع في وسط البلاد الذي ظهر فيه فيروس «كورونا» المستجد، أقيلا بينما يوجه الرأي العام انتقادات للسلطات تتعلق بإدارة الأزمة.

ويتهم عدد كبير من الصينيين الذين يشعرون بالغضب منذ أسابيع، السلطات بالتأخر في التحرك في مواجهة الإصابات الأولى التي سجلت في ووهان كبرى مدن الإقليم، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتصاعد هذا الغضب الجمعة بعد وفاة لي وينغليانغ (34 عاما) أحد أوائل الأطباء الذين تحدثوا عن ظهور المرض، إذ أنّبته الشرطة واتهمته بنشر «إشاعات»، وقد أصيب بهذا الفيروس الذي أودى بحياته.

وأوضح التلفزيون الحكومي «سي سي تي في» أن تشانغ جين المسؤول في لجنة الصحة في المقاطعة، والمديرة ليو ينغزي أقيلا من منصبيهما بقرار من اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني لهوباي.

ويبدو أن هذا القرار يهدف إلى تهدئة الرأي العام الغاضب منذ وفاة طبيب العيون الذي تحول إلى بطل وطني في مواجهة مسؤولين متهمين بالسعي إلى التعتيم على انتشار المرض.

وفي سياق متصل، أعلنت بكين الثلاثاء، أنّ الفيروس أودى بحياة 1011 شخصا على الأقل في الصين القارية بعد تسجيل 103 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت السلطات الصحية في هوباي إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 103 أشخاص وأصيب به 2097 شخصا إضافيا، وبذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في الصين القارية إلى ما لا يقلّ عن 42 ألفاً و200 شخص.