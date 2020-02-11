من سنغافورة إلى بريطانيا عبر «ألب» فرنسا.. كيف نشر رجل واحد فيروس كورونا

ركاب يرتدون أقنعة واقية لدى وصولهم إلى هونغ كونغ، 3 فبراير 2020. (فرانس برس).

نقل رجل بريطاني فيروس كورونا إلى 11 شخصا على الأقل بدون أن يطأ مركز الوباء في الصين، في رحلة تظهر كيف يمكن أن ينتقل الفيروس القاتل في العالم.

أصيب المواطن البريطاني البالغ، الذي لم يكشف عن اسمه، بالفيروس أثناء مشاركته في مؤتمر في سنغافورة، ونقله بعد ذلك إلى العديد من أبناء وطنه بينما كان يقضي أجازه في جبال الالب الفرنسية، قبل أن يتم تشخيص حالته عند عودته إلى المملكة المتحدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وبين من نقل لهم هذا الرجل العدوى، دخل خمسة المستشفى في فرنسا، وخمسة في بريطانيا، بينما دخل رجل آخر المستشفى في جزيرة مايوركا الإسبانية.

ولكن كيف نقل عدوى فيروس كورونا المستجد بهذه السرعة في كل هذه المناطق المختلفة؟

سنغافورة

شارك الرجل في مؤتمر أعمال في سنغافورة من 20 حتى 22 يناير الماضي، وشارك في المؤتمر أكثر من 100 شخص بينهم مواطن صيني من مقاطعة هوباي مركز الفيروس الذي أودى بأكثر من 900 شخص.

الألب الفرنسية

بعد ذلك توجه إلى فرنسا وأمضى بضعة أيام من 24 الى 28 يناير، في منتجع تزلج في كونتامين-مونجوا مع مجموعة من المواطنين البريطانيين وأقاموا في شقتين في الشاليه نفسه.

إنجلترا

عندما اصابته الحمى لدى عودته إلى جنوب إنجلترا، توجه إلى مركز طبي في بلدة برايتون جنوب شرق البلاد، حيث تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا.

في 6 فبراير تم نقله إلى وحدة الأمراض المعدية في مستشفى سانت توماس في لندن.

كما أكدت السلطات الصحية البريطانية إصابة خمسة أشخاص آخرين كانوا على اتصال معه في شاليه في منتجع التزلج الفرنسي.

تم عزل بعض الموظفين من حانة غرونادييه التي ارتادها الرجل قبل نقله إلى المستشفى.. لكن الحانة ظلت مفتوحة.

حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجدّ في الصين تتخطى الألف

وقال مركز طبي في برايتون الإثنين، إنه أغلق أبوابه موقتاً «لسبب يتعلق بالصحة والسلامة».

وقال تلفزيون بي بي سي وسكاي نيوز إنه تأكدت إصابة أحد موظفي المركز بالفيروس، رغم أن هذا لم يتأكد رسمياً.

باريس

وفي فرنسا قالت وزيرة الصحة أنييس بوزين في 8 فبراير الحالي، إنه ثبتت إصابة خمسة مواطنين بريطانيين، بمن فيهم طفل، أقاموا في الشاليه مع الرجل.

وتم نقل ستة بريطانيين آخرين يقيمون في الشاليه إلى المستشفى للمراقبة.

وأضافت بوزين أنه «لا تظهر أي علامات خطيرة» على المصابين تشير إلى أي تهديد لحياتهم.

وحرص أصحاب المحال في المنتجع على تجنب أي مبالغة في تهديد الفيروس، مع استعداد العائلات الفرنسية للقدوم إلى المنطقة لقضاء عطلة الشتاء.

وتم إغلاق ثلاث مدارس يدرس فيها أحد المصابين البريطانيين، وهو الطفل البالغ من العمر تسعة أعوام، وتم فحص 100 شخص، وثبتت عدم اصابتهم بالفيروس.

وقد بُذلت جهود مماثلة لرصد مسافرين سافروا من جنيف - أقرب مطار كبير الى المنتجع - برفقة الرجل عندما عاد إلى بريطانيا في 28 يناير.

إسبانيا

مكث أحد افراد المجموعة في فرنسا وطلب المساعدة الطبية بعد عودته إلى منزله في مايوركا، وحدثت العدوى في الفترة ما بين 25 و29 يناير الماضي، بحسب السلطات الاسبانية.

وقالت مسؤول في وزارة الصحة الإسبانية إن الرجل في مايوركا «في حالة صحية جيدة».

كما أدخلت زوجة الرجل وابنتاه (10 و7 سنوات) إلى المستشفى لإجراء فحوصات وتأكد أنهما لا تحملان الفيروس.

مخاوف بسبب سرعة انتشار الفيروس

من جانبهم قال خبراء إن سرعة انتشار الفيروس تنذر باحتمال أن يصبح كورونا وباء عالميا.

وأورد أستاذ الطب في جامعة ايست انغليا بول هنتر إن «التقرير الأخير بانتقال العدوى إلى مواطنين بريطانيين في فرنسا مقلق، ولكنه ليس تطورا غير متوقع».

وأضاف «هذا يؤكد حقيقة أن انتقال المرض لم يعد محصورا في الصين.. ومن المبكر جدا معرفة متى وما إذا كان انتشار المرض سيتحول إلى وباء، وما إذا كنا سنبدأ برؤية استمرار انتقال الفيروس من شخص الى أخر في أوروبا».