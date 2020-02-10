اليونان تبدأ الشهر المقبل بناء مخيمات مغلقة للاجئين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 08:14 مساء
طفل يحمل لافتة كتب عليها (نريد الحرية، ساعدونا)، خلال تظاهرة قرب مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، 3 فبراير 2020. (أ ف ب)

تباشر اليونان في مارس بناء مخيمات مغلقة في جزر عدة في بحر إيجه بغرض السيطرة على حركة طالبي اللجوء، وفق ما أعلن الإثنين وزير الهجرة نوتيس ميتاراخي.

وقال الوزير لإذاعة «سكاي» إنه سيتم بناء هذه المخيمات التي تبلغ طاقة استيعابها 20 ألف طالب لجوء لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، في خمس جزر، ومن المفترض أن تكون جاهزة الصيف المقبل، وفق «فرانس برس».

حتى الآن، يمكن لطالبي اللجوء مغادرة المخيمات والتجول في الجزر. لكن عقب حوادث عنيفة بين المهاجرين، وبسبب تزايد سخط السكان المحليين في الأشهر الأخيرة، قررت الحكومة اليونانية المحافظة السيطرة على الوافدين الجدد إلى الجزر الخمس.

وقال الناطق باسم الحكومة، ستيليوس بستاس، «سيكون من حق المقيمين في هذه المراكز المغلقة الخروج، لكن على نحو مراقب وباستعمال بطاقة ولمدة محدودة، وستبقى المراكز مغلقة في الليل».

وفي مواجهة تزايد عدد المهاجرين، قررت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس «تسريع» إجراءات اللجوء حتى يتسنى ترحيل من ترفض طلباتهم إلى بلدانهم الأم أو إلى تركيا المجاورة.

وقال ميتاراخي: «نريد زيادة عمليات الإعادة إلى تركيا والوصول إلى 200 عملية في الأسبوع». ويقبع أكثر من 36 ألف طالب لجوء في مخيمات مكتظة تفتقر للشروط الصحية في الجزر اليونانية ببحر إيجه، في حين لا تتجاوز طاقة استيعابها 6200 شخص. وستتم مصادرة أراضٍ وممتلكات تتبع للسلطات المحلية أو الجيش لبناء المخيمات المغلقة.

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