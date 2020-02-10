ترامب يسعى لخفض كبير ببند المساعدات الخارجية بميزانية أميركا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب سيقترح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية في ميزانية السنة المالية 2021، التي سيتقدَّم بها للكونغرس، وسيسعى لزيادة المخصصات المالية لمجابهة التهديدات الاقتصادية المتنامية من الصين وروسيا.

وسعى، الرئيس دونالد ترامب، في اقتراحه لميزانية العام الماضي إلى خفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة شديدة من الكونغرس ولم ينجح في سعيه، وفقًا لوكالة «رويترز».

وستنشر أحدث ميزانية لترامب الإثنين، وهي مسوَّدة لاقتراحاته في مجال الإنفاق، ولا يرجح مرة أخرى أن تنال الموافقة خاصة في سنة انتخابات.

وقال مسؤول في الإدارة إن ترامب سيسعى لخفض نسبته 21% في المساعدات الخارجية ضمن اقتراح يطلب تخصيص 44.1 مليار دولار لها في السنة المالية المقبلة بعدما كانت 55.7 مليار دولار في ميزانية السنة المالية 2020 السارية حاليًّا.

وذكر المسؤول أن المساعدات لأوكرانيا ستبقى في مستويات ميزانية 2020. وبرَّأ مجلس الشيوخ ساحة ترامب الأسبوع الماضي في قضية مساءلته تمهيدًا لعزله بعد اتهامه بحجب مساعدات لأوكرانيا لحثها على التحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن نائب الرئيس السابق، الذي يسعى ليصبح مرشح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام أمام ترامب.