عودة خجولة للحياة الطبيعية في الصين وسط مخاوف من «كورونا»

رجل يرتدي قناعاً في أحد أروقة وسط بكين في 10 فبراير 2020. (فرانس برس).

يستأنف العمل جزئيا في الصين اليوم الاثنين بعد أسبوعين ونصف من عطلة رأس السنة القمرية في أجواء من الاضطراب بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص حتى الآن.

وما زالت الحياة في الصين مشلولة إلى حدّ كبير بسبب الفيروس، في حين حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن ما ظهر من هذا الداء العالمي قد لا يكون حتى الآن «سوى رأس جبل الجليد».

وتبقى مناطق عديدة يعيش فيها الملايين من الناس في الصين خاضعة لقيود على الحركة، ولا سيما مقاطعة هوباي حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى والخاضعة لحجر صحي بحكم الأمر الواقع منذ 23 يناير الماضي.

عطلة المدارس مستمرة

وسمحت مدن ومقاطعات عدة باستئناف العمل بداية من غد الثلاثاء، لكن طلاب المدارس سيواصلون عطلتهم، بينما سمحت شركات لموظفيها بالعمل من المنزل.

وأسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 908 أشخاص في الصين القارية حيث تجاوز عدد الإصابات 40 ألفاً، وفق آخر حصيلة صادرة عن السلطات اليوم الاثنين، ما يشير إلى استقرار في تفشي الداء.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، سجلت 97 حالة وفاة في الصين القارية، 91 منها في هوباي. وأحصت الصين 3 آلاف إصابة جديدة.

وتوفي سابقاً شخصان آخران خارج الصين، في الفلبين وهونغ كونغ، جراء كورونا المستجد الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في سوق في مدينة ووهان.

وباتت الحصيلة العالمية 910 وفيات متخطية عدد وفيات المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) التي قتلت 774 شخصاً في العالم في عامي 2002 و2003.

تحذير دولي

ويمكن أن تتزايد أعداد الإصابات خارج الصين مع انتقال العدوى لأشخاص لم يسافروا قط إلى الصين، كما حذر الأحد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن «تسجيل عدد قليل من الحالات يمكن أن يشير إلى تفشٍ أوسع في دول أخرى؛ باختصار، نحن لا نرى إلا رأس جبل الجليد».

في الأثناء، من المقرر وصول «بعثة دولية من الخبراء» تابعة لمنظمة الصحة العالمية يديرها بروس أيلوارد وهو خبير عمل في حالات طوارئ صحية سابقة، إلى الصين الاثنين.

وفي بكين كما شنغهاي، عادت حركة السير بشكل طفيف اليوم إلى الطرقات، لكن الازدحام الاعتيادي الذي تشهده هاتان المدينتان العملاقتان كان غائبا.

في جنوب الصين، أعلنت مقاطعة غوانتشو أن حركة النقل العام ستعود خلال اليوم إلى وتيرتها المعتادة، في حين أشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن نسبة ارتياد مترو بكين كانت أقل بـ50% من المعتاد خلال يوم عمل عادي في الأسبوع.

ونصحت بلدية شنغهاي الموظفين داخل المكاتب بعدم التجمع مع اعتماد ساعات عمل متداخلة وتفادي تناول الطعام بشكل مشترك بين الزملاء الذين عليهم أن يحافظوا على مسافة تزيد على متر في ما بينهم. كما فرض إطفاء أنظمة التهوية.