أحكام بالسجن تصل لـ18 عاما على 7 من نشطاء «اليسار المتطرف» في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 فبراير 2020, 11:21 صباحا
مقر الاستخبارات الروسية في وسط موسكو، في 16 نوفمبر 2018 (فرانس برس).

أصدرت محكمة روسية، اليوم الاثنين، أحكاماً بالسجن لمدة طويلة على سبعة رجال لمشاركتهم في «شبكة إرهابية تابعة لليسار المتطرف».

وحُكم على المتهمين الذين قدمهم فريق الادعاء على أنهم «إرهابيون معادون للفاشية» و«فوضويون» بالسجن بين ستة أعوام و18 عاما، بحسب تصريح محاميهم سيرغي مورغونوف لـ«فرانس برس».

وجميع المتهمين مولودون بين عامي 1988 و1996 وأُوقفوا عام 2017 للاشتباه بانتمائهم إلى مجموعة إرهابية. وكان بعضهم أيضاً متهمين بحيازة أسلحة وعتاد وبمحاولة تجارة مخدرات.

وحُكم على منظمَي المجموعة بحسب الادعاء، ديمتري بتشيلينتسيف وإيليا شاكورسكي بالعقوبتين الأشدّ وهما على التوالي السجن لمدة 18 و16 عاماً.

ورأت منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة الروسية، أن القضية مُختلقة لإظهار أن هناك تهديداً للنظام. وليس لدى أي من المتهمين سجل إجرامي.

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