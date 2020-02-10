مدير «الصحة العالمية» يحذر من تفشي كورونا بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين

فخص عينة شخص مشتبه في إصابته بفيروس كورونا، مدينة ووهان الصينية، 6 فبراير 2020 (فرانس برس).

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبريسوس، من أنّ وتيرة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ خارج الصين قد تتسارع بسبب انتقال العدوى بواسطة أشخاص لم يسافروا إلى الصين.

وقال المسؤول الأممي في تغريدة على «تويتر»: «هناك حالات مثيرة للقلق لانتشار (الفيروس) بواسطة أشخاص لم يسبق لهم أن سافروا إلى الصين»، مستخدماً الاسم العلمي الموقت للفيروس، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «اكتشاف عدد صغير من الحالات قد يشير إلى انتقال للعدوى على نطاق أوسع في بلدان أخرى. باختصار، ما نراه قد لا يكون سوى رأس الجبل الجليدي».

وعلى الرغم من أن وتيرة انتشار الوباء خارج الصين تبدو بطيئة إلى حد ما، إلا أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حذر من أن هذه الوتيرة يمكن أن تتسارع.

وقال إن «هدفنا لا يزال احتواء (الفيروس)، لكن يجب على جميع البلدان استخدام الفرصة التي أوجدتها استراتيجية الاحتواء للاستعداد لاحتمال وصول الفيروس».

وأعلنت بكين، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا المستجد حصد حتى اليوم أرواح 908 أشخاص في الصين القارية، بينما تخطى عدد المصابين بالوباء 40 ألف شخص.

وخارج الصين القارية سجلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، في حين زاد عدد المصابين على 350 شخصا يتوزعون على حوالي 30 دولة وإقليما.