المصابون بـ«كورونا» في الصين يتخطون 40 ألف حالة

ممرضة تعتني بمريض في مستشفى تشونغنان التابع لجامعة ووهان، 24 يناير 2020، (ا ف ب)

أعلنت بكين الإثنين تسجيل أكثر من 40 ألف شخص مصابين بفيروس «كورونا» المستجد، بعدما سجلت أكثر من ثلاثة آلاف إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 40 ألفاً و171 شخصا في الصين القارية «خارج هونغ كونغ وماكاو»، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 908 بعدما سجّلت 97 حالة وفاة جديدة بينها 91 حالة في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، التي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، إن الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 91 شخصا، إضافة إلى إصابة 2618 آخرين.

وخارج الصين، سجلت حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفلبين، وأصبحت حصيلة الوفيات الناجمة عن الوباء أكبر بكثير من التي حصدها وباء سارس.

وفي العامين 2002-2003 حصدت المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة «سارس»، التي تنتمي مع «كورونا» إلى نفس السلالة الفيروسية أرواح 774 شخصا في العالم أجمع.

وتكافح الصين للسيطرة على الوباء، وقد اتخذت لهذه الغاية إجراءات مشددة شملت إغلاق مدن بأكملها، ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

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ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولا في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين، وقالت المنظمة إن عدد الإصابات اليومية أصبح في حالة استقرار، في تطور اعتبرته «نبأ سارا».