رئيس أنجولا يقترح عقد دورة استثنائية لمؤتمر الاتحاد الأفريقي

رئيس جمهورية أنجولا، جوار لورينكو. (أرشيفية: الإنترنت)

اقترح رئيس جمهورية أنجولا، جوار لورينكو، عقد دورة استثنائية لمؤتمر الاتحاد لمناقشة «بند واحد» وهو ما يشكله «الإرهاب من خطر في منطقة الساحل والقرن الأفريقي والقارة الأفريقية بأسرها».

وسعى المشاركون في أعمال الدورة الـ(33) لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا إلى تعزيز مشاركتهم في الوساطات في عدد من النزاعات المسلحة التي تمزق القارة على الرغم من الإخفاقات السابقة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2020 إلى رئيس جنوب أفريقيا، وتشكلت هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2020، برئاسة جنوب أفريقيا، والكونغو الديمقراطية نائبا أول للرئيس، ومالي نائبا ثانيا للرئيس، وكينيا نائبا ثالثا للرئيس، ومصر مقررا، وكذلك جرى انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية لرئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2021م.

واقترح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي اجتمع قبيل انطلاق قمة زعماء القارة في أديس أبابا، اليوم الأحد، ثلاثة إجراءات ملموسة للنظر فيها على الفور لوقف الاقتتال والمساعدة على إنهاء الأزمة في ليبيا.

و خلص اجتماع المجلس الذي شارك فيه رؤساء 15 دولة عضو إلى اقتراح نشر بعثة من المراقبين العسكريين الأفارقة لمراقبة وقف إطلاق النار، وإقامة اتصال مع الأطراف الليبية بمجرد توقيع اتفاق وقف القتال، ويسبق إرسال هذه البعثة عملية تقييم مشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

غوتيريس في القمة الأفريقية: الحل السياسي وحده سيجلب السلام إلى ليبيا

ويتعلق الإجراء الثاني بإنشاء فريق اتصال على مستوى اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، والمعنية بليبيا لرصد التطورات على أساس منتظم. وأخيرا شدد الاجتماع على مناشدة مجلس الأمن تطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة انتهاك حظر الأسلحة.

وطالب قادة الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي المجتمع الدولي بإشراك أفريقيا بفاعلية في جهود تسوية الأزمة، داعين إلى وقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، منتقدين تغييب دور الاتحاد الأفريقي في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي تحدث إلى الصحفيين، على هامش انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أشار إلى أن «الفوضى في ليبيا تزداد سوءا»، ودون أن يسميها انتقد «التواطؤ المباشر» لبعض الدول الأعضاء التي غذت العنف في جميع أنحاء البلاد، وسلَّحت القوات الرئيسية المعارضة الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة حسب ما نقل موقع منظمة الأمم المتحدة.

وقال غوتيريس إن «الحل السياسي وحده هو الذي سيحقق السلام»، مشيرا إلى استعداد البعثة الأممية في ليبيا «لاستقبال تمثيل من الاتحاد الأفريقي في مقرها» ولمشاركة جهات التنسيق التابعة له في جميع لجان الأعمال الداخلية، ولا سيما تلك التي حددها مؤتمر برلين.

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وكان غوتيريس التقى على هامش القمة الأفريقية وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، وأكد مجددا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع جميع الأطراف لضمان السلام.