إيران بدأت «العد العكسي» لإطلاق قمر صناعي في غضون ساعات

أعلن وزير الاتصالات الإيراني أن بلاده بدأت «العد العكسي» الأحد لإطلاق قمر صناعي جديد للمراقبة العلمية في غضون ساعات.

وكتب الوزير محمد جواد آذري جهرومي في تغريدة «بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر الذي أُطلق عليه اسم ظفر في الساعات القليلة المقبلة».