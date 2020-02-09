ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 803 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 01:36 صباحا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، ارتفاع الوفيات جراء فيروس «كورونا» المستجد في الصين إلى 803 أشخاص، في حصيلة تزيد عن تلك التي حصدها وباء «سارس» في العامين 2002-2003 في العالم أجمع.

وقالت السلطات الصحية في هوبي أن «الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أرواح 81 شخصًا إضافيًا في هذه المقاطعة الواقعة في وسط البلاد، والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، كما سجلت المقاطعة 2147 إصابة جديدة بالفيروس، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي العامين 2002-2003 حصدت «المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة» (سارس) التي تنتمي مع فيروس «كورونا» المستجد إلى نفس السلالة الفيروس أرواح 774 شخصًا في العالم أجمع.

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