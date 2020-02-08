تركيا تهاجم الزعيم القبرصي التركي بعد حديثه عن «ضم» أنقرة لشمال الجزيرة

اكينجي وخلفه الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس خلال افتتاح معرض فني في نيقوسيا، 3 فبراير 2020. (أ ف ب)

دانت تركيا بشدة، السبت، تعليقات للزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي اعتبر فيها أن احتمال ضم أنقرة شمال الجزيرة المتوسطية سيكون أمرًا «فظيعًا».

وقال أكينجي رئيس «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة ذاتيًّا، التي لا تعترف بها سوى أنقرة في مقابلة مع جريدة «ذا غارديان» البريطانية، الخميس، إن توحيد الجزيرة يبقى الحل الوحيد القابل للحياة في قبرص، بحسب «فرانس برس».

وحذر من أنه في حال إخفاق هذا الأمر سيزداد اعتماد الشمال على أنقرة، وقد ينتهي الأمر بهذه المنطقة كمقاطعة تركية بحكم الأمر الواقع، واصفًا هذا الاحتمال بأنه «فظيع». وأصدر فخر الدين ألتون رئيس مكتب الإعلام في الرئاسة التركية بيانًا قال فيه: «ندين هذه التعليقات بأشد العبارات». وأضاف آلتون أن الزعيم القبرصي التركي لا يستحق منصبه الحالي.

وتابع: «الشعب التركي سيلقن مصطفى أكينجي ما هو مكانه»، في إشارة إلى الانتخابات المقررة في أبريل.

ومنذ فشل قمة في سويسرا بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس وأكينجي في يوليو 2017، توقفت المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في الجزيرة المتوسطية. وتتمركز قوات تركية في شمال الجزيرة منذ العام 1974، عندما اجتاحت تركيا الثلث الشمالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي تصطدم فيها أنقرة مع أكينجي الذي انتقد العملية العسكرية التركية في سورية في أكتوبر، مثيرًا غضب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وقال إردوغان حينذاك إن الزعيم القبرصي التركي «تجاوز حدوده بشكل كامل».