غوتيريس يدعو قادة جنوب السودان إلى «احترام شعبهم» مع اقتراب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 06:01 مساء

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قادة جنوب السودان إلى احترام شعبهم، معتبرًا أن عدم الاتفاق بين الحكومة والمتمردين أمر «غير مقبول» مع اقتراب انتهاء المهلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في أديس أبابا على هامش قمة للاتحاد الأفريقي من المقرر أن تُعقد الأحد والإثنين، «فكروا في شعبكم، احترموا شعبكم، ليس لديكم الحق في مواصلة المواجهة فيما شعبكم يعاني إلى هذا الحد»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «إنها مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية بإنهاء كل ذلك والتوصل إلى الاتفاقات الضرورية كي يعود جنوب السودان إلى حاله الطبيعية».

وفي حين أتاح توقيع اتفاق السلام في سبتمبر 2018 تخفض حدة المعارك في جنوب السودان، إلا أن لجنة حقوق إنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت عن أسفها الجمعة لتزايد أعمال العنف المسلحة وانتهاك الحقوق في البلاد مع اقتراب مهلة تشكيل حكومة وحدة وطنية في 22 فبراير.

ويواجه الرئيس سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار صعوبات في تطبيق بعض البنود الأساسية من اتفاق السلام بينها عدد الولايات وترسيم حدودها. وفي هذا الإطار، أُرجئ تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما كان مقررًا في البداية في مايو 2019، إلى 12 نوفمبر للمرة الأولى. ثم حددت مهلة جديدة حتى 22 فبراير للمعسكرين المتنافسين.

وقال غوتيريس: «من غير المقبول إطلاقًا بالنسبة إليّ الاقتراب مجددًا من المهلة النهائية من دون أن يكون هناك اتفاق على عدد معين من النقاط». وتابع: «حان الوقت كي يقبل قادة جنوب السودان بالتعاون، وأن يكونوا جديرين بشعبهم الرائع».

وبعد عامين ونصف العام من استقلاله، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 أدت إلى مقتل نحو 380 ألف شخص ونزوح أكثر من 3.5 مليون، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مثل هذا اليوم رحل عنا الشاعر جعفر الحبوني
ثقافة وفن
فيصل علي: المال و«البيزنس» لا يصنعان الفنان
ثقافة وفن
ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 717 شخصا
دولى
منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»
دولى
بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف علاجات محتملة لـ«كورونا» الجديد