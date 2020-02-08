غوتيريس يدعو قادة جنوب السودان إلى «احترام شعبهم» مع اقتراب انتهاء مهلة تشكيل الحكومة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قادة جنوب السودان إلى احترام شعبهم، معتبرًا أن عدم الاتفاق بين الحكومة والمتمردين أمر «غير مقبول» مع اقتراب انتهاء المهلة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي في أديس أبابا على هامش قمة للاتحاد الأفريقي من المقرر أن تُعقد الأحد والإثنين، «فكروا في شعبكم، احترموا شعبكم، ليس لديكم الحق في مواصلة المواجهة فيما شعبكم يعاني إلى هذا الحد»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «إنها مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية بإنهاء كل ذلك والتوصل إلى الاتفاقات الضرورية كي يعود جنوب السودان إلى حاله الطبيعية».

وفي حين أتاح توقيع اتفاق السلام في سبتمبر 2018 تخفض حدة المعارك في جنوب السودان، إلا أن لجنة حقوق إنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت عن أسفها الجمعة لتزايد أعمال العنف المسلحة وانتهاك الحقوق في البلاد مع اقتراب مهلة تشكيل حكومة وحدة وطنية في 22 فبراير.

ويواجه الرئيس سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار صعوبات في تطبيق بعض البنود الأساسية من اتفاق السلام بينها عدد الولايات وترسيم حدودها. وفي هذا الإطار، أُرجئ تشكيل حكومة وحدة وطنية، كما كان مقررًا في البداية في مايو 2019، إلى 12 نوفمبر للمرة الأولى. ثم حددت مهلة جديدة حتى 22 فبراير للمعسكرين المتنافسين.

وقال غوتيريس: «من غير المقبول إطلاقًا بالنسبة إليّ الاقتراب مجددًا من المهلة النهائية من دون أن يكون هناك اتفاق على عدد معين من النقاط». وتابع: «حان الوقت كي يقبل قادة جنوب السودان بالتعاون، وأن يكونوا جديرين بشعبهم الرائع».

وبعد عامين ونصف العام من استقلاله، غرق جنوب السودان في حرب أهلية في ديسمبر 2013 أدت إلى مقتل نحو 380 ألف شخص ونزوح أكثر من 3.5 مليون، وتسببت بأزمة إنسانية حادة.