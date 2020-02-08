«الصحة العالمية»: إجلاء 24 مريضا يمنيا من صنعاء

أعلنت ناطقة باسم منظمة الصحة العالمية إقلاع طائرة ثانية السبت من مطار صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، وعلى متنها 24 يمنيا يعانون من أوضاع صحية حرجة.
وقالت الناطقة إنّ «الرحلة اقلعت لتوّها من صنعاء باتجاه عمّان» في الأردن،؟ وفق «فرانس برس».
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