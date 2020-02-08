سكان غرب أستراليا يلزمون منازلهم في مواجهة الإعصار «ديميان»

عمليات نقل الحديد الخام في منطقة بيلبرا في غرب أستراليا (أرشيفية: أ ف ب)

ضرب الإعصار «ديميان» منطقة بيلبرا الأسترالية الغنية بالموارد، السبت، في وقت استجاب السكان لتحذير السلطات التي أعلنت أعلى درجات التأهّب ولزموا منازلهم.

وصاحبت العاصفة المصنّفة من الدرجة الثالثة رياحا بلغت سرعتها 150 كم في الساعة، وسط توقعات بأن تصل إلى 220 كم في الساعة، مع اقتراب الإعصار بشكل أكبر من الساحل، وفق «فرانس برس».

وأفاد مكتب الأرصاد أن الإعصار حمل معه «رياحا مدمّرة للغاية» و«أمطاراً غزيرة جداً» بإمكانها أن تتسبب بعواصف خطيرة. وذكرت الإذاعة المحلية أن الأشجار سقطت بينما قطعت الكهرباء قرب بلدة دامبير الصغيرة، لكن لم ترد أي معلومات بعد عن وقوع أضرار كبيرة في المنازل والأعمال التجارية.

وتتعرّض المنطقة باستمرار لأعاصير، وهي تضم أكبر منتجي الحديد الخام في أستراليا، لذا لجأ السكان إلى تخزين المواد الأساسية وأحكموا إغلاق منازلهم مع اقتراب العاصفة.

وأعيد الموظفون غير الأساسيين إلى منازلهم من المناجم والموانئ، لكن قوة «ديميان» لم تبلغ عاصفة من الفئة الرابعة على مقياس من خمس فئات كما كان متوقعا.