سكان غرب أستراليا يلزمون منازلهم في مواجهة الإعصار «ديميان»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 فبراير 2020, 02:02 مساء
عمليات نقل الحديد الخام في منطقة بيلبرا في غرب أستراليا (أرشيفية: أ ف ب)

ضرب الإعصار «ديميان» منطقة بيلبرا الأسترالية الغنية بالموارد، السبت، في وقت استجاب السكان لتحذير السلطات التي أعلنت أعلى درجات التأهّب ولزموا منازلهم.

وصاحبت العاصفة المصنّفة من الدرجة الثالثة رياحا بلغت سرعتها 150 كم في الساعة، وسط توقعات بأن تصل إلى 220 كم في الساعة، مع اقتراب الإعصار بشكل أكبر من الساحل، وفق «فرانس برس».

وأفاد مكتب الأرصاد أن الإعصار حمل معه «رياحا مدمّرة للغاية» و«أمطاراً غزيرة جداً» بإمكانها أن تتسبب بعواصف خطيرة. وذكرت الإذاعة المحلية أن الأشجار سقطت بينما قطعت الكهرباء قرب بلدة دامبير الصغيرة، لكن لم ترد أي معلومات بعد عن وقوع أضرار كبيرة في المنازل والأعمال التجارية.

وتتعرّض المنطقة باستمرار لأعاصير، وهي تضم أكبر منتجي الحديد الخام في أستراليا، لذا لجأ السكان إلى تخزين المواد الأساسية وأحكموا إغلاق منازلهم مع اقتراب العاصفة.

وأعيد الموظفون غير الأساسيين إلى منازلهم من المناجم والموانئ، لكن قوة «ديميان» لم تبلغ عاصفة من الفئة الرابعة على مقياس من خمس فئات كما كان متوقعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقيل سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي لإدلائه بشهادته في تحقيقات العزل
دولى
ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في الصين إلى 717 شخصا
دولى
منظمة الصحة: العالم يواجه نقصا في معدات الحماية من فيروس «كورونا»
دولى
بومبيو: أميركا تقدم 100 مليون دولار للصين وغيرها لمكافحة فيروس «كورونا»
دولى
ليبيا تخسر من أنغولا وتضيع حلم مونديال كرة الصالات
رياضة محلية
مدير مركز تنمية الصادرات: منتجات عديدة لها ميزة تنافسية والتمور وزيت الزيتون ...
ليبيا
سلامة يكشف سبب تأخر انطلاق المسار السياسي
ليبيا
«حصار النفط» يهدد بنزيف حاد في احتياطي النقد الأجنبي
ليبيا
جريدة الوسط: تحضيرات «جنيف» تصطدم بعراقيل «الشروط»
ليبيا
ترامب يؤكد مقتل زعيم «القاعدة» في شبه الجزيرة العربية
دولى
أبرز ما جاء في تصريحات سلامة عن اجتماعات لجنة (5+5) في جنيف
ليبيا
«فرانس برس»: ليبيون يشتكون من «التبعية للخارج» و«المرتزقة»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كشف علاجات محتملة لـ«كورونا» الجديد